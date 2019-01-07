Metin Akpınar hakkındaki fezleke ayrıldı: Silahlı isyana tahrik etme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sanatçı Metin Akpınar hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme” ”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkın bir kesimini aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Metin Akpınar hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme” suçlamasının tefrik (ayrılmasına) edilmesine karar verdi.

Savcılık, hazırlanan suç itibariyle görev kapsamına girdiği gerekçesiyle fezlekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Metin Akpınar hakkındaki diğer suçlarla ilgili soruşturmanınsa İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı Halk Arenası programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmişti. Akpınar, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz.”

Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” dediği için hükümete yakın medya organlarının hedefi haline gelmişti. (HABER MERKEZİ)

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrole itirazları reddedildi