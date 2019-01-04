Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrole itirazları reddedildi

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından haklarında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın adli kontrol tedbirine yaptıkları itiraz reddedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in haklarında verilen Adli Kontrol Kararına itirazları, ilgili Sulh Ceza Mahkemesi’nce incelenerek; şüphelilerin üzerine atılı suça ilişkin Adli Kontrol Kararını veren İstanbul Anadolu 3.Sulh Ceza Hakimliği’nin dayanak yaptığı mevcut delil durumuna göre şüpheliler lehine henüz bir değişiklik olmaması, atılı suçla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilerin bulunması, istenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi için adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle adli kontrol kararına yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar verilmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Akpınar, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı Halk Arenası programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmişti. Akpınar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz."

Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” dediği için hükümete yakın medya organlarının hedefi haline gelmişti.

ERDOĞAN 'GİT BUNUN BEDELİNİ YARGIDA ÖDE' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurul’unda isim vermeden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı hedef almış, "sanatçı müsveddeleri" olarak niteledi. Kendisini bu kişilerin medya üzerinden hedef aldığını öne süren Erdoğan, "Beni ipe götüreceklermiş. Senin her yerin sanatçı olsa ne olur? Bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi git yargıda bedelini öde" demişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hedef göstermelerin ardından “İç savaş ve darbe çağrısı” iddiasıyla iki sanatçı hakkında soruşturma başlatmışti. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, 25 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından ifade vermek üzere adliyeye götürülmüş ve işlemlerinin ardından adli kontrol uygulaması ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmışlardı.

(HABER MERKEZİ)

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı

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