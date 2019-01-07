Avanak Avni heykelini çalan Gökmen T: Hiç arkadaşım yoktu

Kadıköy’de Karikatür Evi'nin önünden Gırgır’ın kurucusu, yazar ve karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı 'Avanak Avni' heykelini çalan Gökmen T'nin ifadesinde "Benim hiç arkadaşım yoktu. Onun için aldım" dediği öğrenildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan İsmail Saymaz imzalı haberde, İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nde ifade veren Gökmen T.'nin kendisini “Evli. İki çocuklu. Okur yazar. Çiçek satar” olarak tanıttığı belirtildi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 4 kez yattığını anlatan Gökmen T. ifadesinde şöyle dedi: “Olay günü ailemle tartıştığım için çok hap alıp dışarı çıktım. Kadıköy’de yürürken bu heykeli gördüm. Bana gülümsüyordu. Koşarak gidip sarıldım. Heykel sarsıldı. İçimden bir ses ‘Al bunu evine götür’ dedi. Ben de alıp hiçbir şeye sarmadan metrobüsle onu evime götürdüm. Benim hiç arkadaşım yoktu. Onun için aldım.”

Turunç’un avukatı ise “Yaptığı eylem, içtiği ilaçlar ve yaşadığı psikolojik durumdan ötürüdür.” dedi.

Gökmen T, ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Oğuz Aral’ın eşi Tolga Aral ile oğlu Seyit Ali Aral, “Avanak Avni” markasının izinsiz tescil ettirildiği iddiasıyla Buzbeyazı Gıda İletişim Turizm Şirketi’ne dava açtı. Savcılığa suç duyurusunda da bulunan Oğuz Aral’ın mirasçıları telif hakkına tecavüzün tespitini, durdurulmasını, markanın hükümsüz sayılarak sicilden silinmesini ve açılan işyerlerinin kapatılmasını istedi. (HABER MERKEZİ)

Avanak Avni heykeli bulundu; 1 kişi gözaltına alındı