Avanak Avni heykeli yeniden Karikatür Evi yerine konuldu

Kadıköy Belediyesi tarafından Temmuz 2017’de yaptırılan karikatürist Oğuz Aral ve efsanevi karakteri Avanak Avni heykelleri Hasanpaşa’da hem Kadıköy’e gelenleri karşılıyor hem de Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ni gösteriyordu.

Heykeltıraş Yunus Tonkuş tarafından Karikatür Evi’nin karşısındaki alana yapılan 80 kilo ağırlığında ve 143 santim uzunluğundaki, bronz Avanak Avni heykeli iki hafta önce ayaklarından ayrılarak çalındı.

Heykeltıraş Yunus Tonkuş, Şişli’de bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen heykeli, koparıldığı noktadan yeniden birleştirdi. Ayaklarına kaynak yaparak sağlamlaştırılan heykel, yeniden Hasanpaşa’da bulunduğu noktaya dikildi.

‘AVANAK AVNİ MAHALLENİN ÇOCUĞU OLDU’

Heykeli inceleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Aslında Avanak Apti, tipik olarak bu ülkenin insanlarının sokakta ki bir örneği. Zekiliği ve espri anlayışı onlardan geliyor. Hasanpaşa’da benimsediler. Bu mahallenin çocuğu oldu. Bizde mutlu olduk” şeklinde konuştu.

DHA'nın aktardığına göre Nuhoğlu, heykelin bulunmasına ilişkin "Çalındığı andan itibaren emniyet sıkı bir takip yaparak, Kuştepe’de bir hırsızın evinde yakalandı" dedi.

Karikatür Evi’nde Yunus Tonkuş’un Oğuz Aral ve Avanak Avni heykellerinin yanı sıra Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz, Tuncay Akgün’ün Bezgin Bekir, Bülent Arabacıoğlu’nun En Kahraman Rıdvan ve Uğur Gürsoy’un Fırat karakterlerinin heykelleri bulunuyor.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan Karikatürist Oğuz Aral’ın tasarladığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin heykeli, yerinden sökülerek çalınmıştı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı. (HABER MERKEZİ)