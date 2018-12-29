Avanak Avni heykeli bulundu; 1 kişi gözaltına alındı
Kadıköy’de sokaktan çalınan Avanak Avni heykeli bulundu.
Fotoğraf: DHA
Karikatürist Oğuz Aral’ın tasarladığı karakterlerden Avanak Avni’nin Kadıköy’de çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan Karikatürist Oğuz Aral’ın tasarladığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin heykeli, yerinden sökülerek çalınmıştı.
Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çalan kişi tespit edildi. Gökmen T., Şişli'de gözaltına alındı.
Avanak Avni heykeli de Gökmen T.'nin otorduğu belirliten binanın girişinde bulundu.
Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen şüpheli yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bulunan heykel belediye ekiplerine teslim edildi. (İstanbul/DHA)