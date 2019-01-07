Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız her pozisyonu tek tek inceliyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri kapanış ve kokart töreninde konuştu. Hakem hatalarına değinen Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her maçı elinde cep telefonuyla anbean izlediğini, her pozisyonu incelediğini söyledi ve "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şikayetleri hep birlikte engelleyeceğiz"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in "Bizim hakemlerimize hakaretten dolayı disipline gönderdiğimiz o kişileri savcılığa veriniz" sözlerini de değerlendiren Yerlikaya, "Göğsünde al bayrağı taşıyan, milleti için hizmet veren o inanca küfretmek saygısızlıktır, bunu kabul etmiyoruz. Futbolu seven bir kardeşinizim, ben de futbolla spora başladım. Hakem sahada görevini yapar, gördüğünü çalar. Başka bir hakem, düdüğü çalan hakem hakkında vermiş olduğu kararı yanlış olduğunu savunur. Bu da toplumu infiale sürükler. Birbirimizi eleştirmeyelim. Ağacın kurdu içeridedir" dedi.

"BU ŞİKAYETLERİ HEP BİRLİKTE ENGELLEYECEĞİZ"

Hakemliğin adalet demek olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Hakemin tarafı ve kulübü yoktur. Birbirimize karşı adil olacağız. Herkes oynar, maçtan bir zaifiyet olduğunu mutlaka kusurlu hakemdir. İşiniz zor, göreviniz zor ama güzel. Adalete teslim olabilmek anlamında işiniz güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Büyük başarılara imza etsin, Cüneyt Çakır gibi başarılara imza atmak size nasip olsun. İnşallah dünya sıralamasında ilklerin yerinde olursunuz. Eleştirmek kolay, ama biz doğruyu yapacağız. Siz maçı yönetiyorsunuz, bir de Cumhurbaşkanımız anbean elinde cep telefonu ile izliyor. Her anı, pozisyonu böyle tek tek inceliyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şikayetleri hep birlikte engelleyeceğiz. Birlikte Türk futbolunu daha iyi yerlere getireceğiz."

DEMİRÖREN'DEN FATİH TERİM İMALI TALEP: HAKEMLERE HAKARET EDENLERİ SAVCILIĞA VERİN

Fotoğraf: İbrahim Laleli/DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Antalya'daki 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri kapanış ve kokart töreninde "Biz federasyon olarak veya hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz ama bizim her aldığımız disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sizden ricamız, hakemlerimize hakaretten dolayı disipline gönderdiğimiz o kişileri savcılığa vermeniz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzeldiği zaman düzelecek" dedi. Demirören'in Fenerbahçe maçı sonrası disipline sevk edilen ve toplam 10 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i hedef aldığı tahmin ediliyor.

Demirören, "Yıldırım Demirören ve federasyon yönetim kurulu olarak hakemlerimizi profesyonellik açısından en iyi hale getirmeye çalıştık. Tüm hakemlere teşekkür ediyorum, harika dönem geçirdik. İkinci yarı da böyle olacak. VAR'ın etkisi çok oldu. VAR sistemi ile futbolda hata en aza indi daha güzel oldu. Bekleme süresi oyunda soğutma yarattı ama en aza indireceğiz" dedi.

VAR sisteminin 70 kritik kararda etkili olduğunu anlatan Demirören, "Ancak VAR'ın tartışıldığı Galatasaray- Konya maçını yaşadık, hakemlerin tartışıldığı. Ben ve yönetim kurulum hiçbir takım için hiçbir kulüp için hiç kimse için hakemimizi feda etmeyiz veya dinlendirmeyiz" dedi.

Salondaki hakemlerin yoğun alkışı sonrası Demirören şunları söyledi: "Ancak sizlerin de kabul ettiği gibi var önemli bir sistem var uygulamasındaki hatadan dolayı MHK yönetim kararıyla dinlendirme süreci açıldı. Bu normal olacak, hata da olacak ama biz hiçbir zaman kulüp için bunu yapmayız."

'ORADA TÜRK BAYRAĞI, TÜRK HAKEMİ VAR, SAYGILI OL'

TFF hakemlerinin formasında Türkiye bayrağı taşıdığını dile getiren Demirören, "Hakeme bu kadar kolay hakaret edilemez, küfür edilemez. Geçen sen 40 kere hakeme küfür edildi. Bu sene 21 defa edildi. Kimse hakemlerden özür dilemedi ama 'küfür ettim, fazla ceza verildi' tartışıldı. Kardeşim önce saygılı ol. Orada Türk bayrağı, Türk hakemi var. Önce saygıyı öğrenin ki sonra cezasını tartışalım" dedi.

'SAVCILIĞA VERİN'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya seslenen Demirören, şöyle konuştu: "Biz federasyon olarak veya hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz ama bizim her aldığımız disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sizden ricamız, bizim hakemlerimize hakaretten dolayı disipline gönderdiğimiz o kişileri savcılığa vermeniz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzeldiği zaman düzelecek. Çünkü o kişiler hem kulüpleri camiaları temsil ediyor benim hakemim de Türkiye'ye temsil ediyor. O nedenle herkes saygılı davranmalı. Bunu hep beraber kesmek zorundayız. Size maçta kim hakaret ederse kendisini alkışlayın ki öğrensin. Siz onun seviyesine düşmeyin onlar sizin sevinize çıkmak durumunda kalsınlar."

'KUPANIN SON 16 TURUNDA DA VAR UYGULANACAK'

Yıldırım Demirören, Ziraat Türkiye Kupası'nın da son 16 turundan itibaren VAR'ın uygulanacağını belirtti.

2019 YILINDA FIFA KOKARTI TAKACAK HAKEMLER

Törende konuşmaların ardından bu sene ilk defa listede yer alan Ümit Öztürk'e FIFA kokartını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya taktı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Yerlikaya, FIFA hakemleri Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk'a kokart taktı. Tören 2019 yılında FIFA kokartı takılan hakemlerin fotoğraf çekimiyle sona erdi.

2019 yılında FIFA kokartı takacak hakemler şu şekilde:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk.

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Kadın FIFA hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryak.

Kadın FIFA yardımcı hakemleri: Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk.

FIFA plaj futbolu hakemleri: Bülent Kökten, Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker.

FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Murat Çolak.

Kadın FIFA futsal hakemi: Fatma Özlem Tursun. (Antalya/DHA)