THY'nin 7 Ocak için iptal ettiği uçuşlar

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir."

Meteoroloji'den İstanbul için 'kar' yağışı uyarısı (6 Ocak 2019)