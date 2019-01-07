İstanbul'da beklenen kar yağdı (7 Ocak 2019)

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde (6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece) etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi.



Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerindeyse İstanbul adeta beyaza büründü. İstanbul'un kuzeyinde kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, saat 03:00 itibariyle İstanbul'un her tarafını etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle yollar bile beyaza bürünürken, İBB'ye bağlı ekipler, gece boyunca tuzlama ve küreme işlemi yaparak yolların trafiğe kapanmamasını sağladı.

TAKSİM'DE FOTOĞRAF ÇEKTİREN ÇEKTİRENE

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Taksim Meydanı da yağan kardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Başta turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı'na giderek o anları ölümsüzleştirdi.

Çamlıca tepesi beyaza bürünürken, kar yağışını fırsat bilen bir çok vatandaş dışarı çıkarak kar topu oynadı.



Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Bazı çiftler de yürüyerek yağan karın keyfini çıkardı.

METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, "İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yapılan açıklamada da "03 Ocak 2019 Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı yaşanırken; Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerimizde yağışlar çoğunlukla kar şeklinde görülmüştür. Çatalca'ya bağlı mahallelerde (başta Binkılıç olmak üzere) 10-25 cm aralığında kar yüksekliği ölçülmüştür." denildi.

Açıklama "Soğuk havanın 09 Ocak 2019 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerimizden başlayarak il genelinde kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir." denildi.(HABER MERKEZİ)

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