Emek Gençliği: Ceren Damar cinayetinin takipçisi olacağız

Ankara Emek Gençliği, Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ın katledilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yaşanan bu olayın memleketin politik atmosferiyle alakalı olduğu vurgulanan açıklamada sürekli yinelenen şiddet ve nefret söylemlerinin bu ortamı yarattığı ifade edildi.

Emek Gençliği olarak olayın takipçisi olacakları belirtilen açıklamada “Üniversitelerde güvenlik gerekçesi ile iktidar ve üniversite yönetimleri etkinlikler yasaklamış, topluluklar kapatılmıştır; ancak bir saldırgan silahlanarak üniversiteye girebilmektedir, bahsi edilen güvenlik nasıl bir güvenliktir? Açıktır ki iktidar kendi güvenliğinden başka bir şeyi düşünmemektedir” denildi. (HABER MERKEZİ)

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