Deniz Çakır'dan Akademisyen Ceren Damar'ın öldürülmesine tepki

Oyuncu Deniz Çakır, Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürülmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Instagram'da hikaye paylaşan Çakır, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in Barış için Akademisyenler’e yönelik sarf ettiği tehdidi ve televizyon ekranlarında şiddetin özendirildiği dizileri hatırlattı.

Çakır, “Oluk oluk kan akıtacağız diyenlerin alkışlandığı, politikalarınızla her şeyin yasaklandığı televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun! Genç bir kadın öldürüldü… Elini kolunu sallaya sallaya üniversitelere silah sokabiliyor… Gurur duyun, genç bir akademisyen öldürüldü… Bir üniversitede!” ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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