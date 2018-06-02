Atlı faytonların kaldırılması talebiyle Kadıköy ve Büyükada'da eylem

Atlı faytonların kaldırılması talebiyle Kadıköy'de bulunan Adalar Vapur İskelesi önünde ve Büyükada'da eylemler düzenlendi.

Atlı faytonların kaldırılmasını isteyen "Faytona Binme Atlar Ölüyor" inisiyatifi, Adalar’a giden yolculara faytonlara binmemeleri çağrısında bulundu. Adalar’da faytonlara koşularak ölen atların durumuna dikkat çekmek için Kadıköy Adalar Vapur İskelesi önünde eylem yapan inisiyatif bileşenleri “Özgürlük, atlara ve yeryüzünün tüm bileşenlerine. Zulme ortak olma” pankartını açarak “Faytona binme atlar ölüyor” sloganı attı.

‘YILDA 400’DEN FAZLA AT ÖLÜYOR'

Fotoğraf: MA

İnisiyatif Sözcüsü Elif Ertürk, 5 yıldır faytonların atlara olan zararını, beraberinde getirdiği ölümleri ve zulmü belgeleriyle dile getirdiklerini belirterek faytonculuğun kaldırılması konusunda yaptıkları tüm başvurular ve görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi. Adalar'da her yıl 400’den fazla atın, "fayton kazalarında" yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Ertürk, “Kış gelince bakımı külfet görüldüğünden birçoğu adada doğaya salınıyor. Bakımsızlıktan ve hastalıktan ölenlerin sayısını bilmiyoruz bile” dedi. “Bir at, ortalama 25 sene yaşayabiliyorken faytona koşulan atlar sadece 2 yıl yaşayabiliyorlar” diyen Ertürk, “Modern köleliğin hüküm sürdüğü mevcut sistemde atların maruz bırakıldığı işkenceye ve adına ‘kaza’ denilen sistematik cinayetlere karşı, atlı faytonların tamamen kaldırılması ve fayton atları için özgürlük mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (İstanbul/MA)

BÜYÜKADA’DA FAYTON PROTESTOSU

Hayvan Hakları Federasyonu da (HAYTAP) Büyükada’da yaptığı eylemle atların çektiği fayton yerine elektronik faytonların kullanılmasını istedi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, amaçlarının yazın başlamasıyla atların çektiği eziyete son vermek olduğunu söyledi.

At maskeleri takan hayvanseverler ölen atları temsilen yere yattı.

Fotoğraf: Yüksel Koç/DHA

(İstanbul/DHA)

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