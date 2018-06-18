Adalar'da ulaşımın ‘elektrikli faytonla’ sağlanması kararı alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi.

Erdoğan'ın dünkü “Atları özgürlüğüne kavuşturacağız" açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar'da toplu taşımanın elektrikli araçlarla yapılması için karar aldı. Faytoncular Odası Başkanı ise hayvan hakları savunucularını hedef aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.

İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak. Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da faytonların yerine hizmet verecek elektrikli araçların fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yazlık ve kışlık olarak tasarlanan, yanları açık sarı renkli elektrikli araçlara aynı anda 12 kişi binebilecek. Öte yandan tamamen kapalı olan mavi renkli araçlarla ise 16 yolcu taşınacak. Elektrikli araçlar öncelikle Kınalıada'da hizmet vermeye başlayacak. Elektrikli araçların işletmesini İSPARK AŞ yapacak, yolculuk ücretleri, İstanbulkart ile entegre olacak.

Fotoğraf: AA

FAYTONCULAR ODASI: BU KARARA ANCAK HAYVANSEVERLER SEVİNİR

Fotoğraf: Yüksel Koç/DHA

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, kararın ardından hayvan hakları savunucularını hedef alan bir açıklama yaptı. Ünal, “Faytonlar kaldırılırsa o atları da özgür ortama salınmasını isteyen hayvanseverlere teslim edeceğiz herhalde. Bu atları ne yapacaklarsa onlar düşünsün. Uygularsa da kabul edebileceğimiz bir durum değil. Bu duruma ancak hayvanseverler sevinir.”

Faytoncular Odası Başkanı Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortada bir bilgi kirliliğinin dolaştığını, bu işi bu noktaya hayvan hakları savunucularının getirdiğini iddia etti: “Onların yaptığı haberlerin tamamı baştan sona yanlış. Yılda 600, 700 atın öldüğünü iddia etmişler. Biz zaten bin atla iş yapıyoruz. 700 at ölürse, fayton başına bir at düşer. Biz günde 6 atla çalışıyoruz. Hikayenin gerçeği o değil. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz ki Cumhurbaşkanı bizi mağdur etmeyecektir.”

ADA'DA FAYTONUN DIŞINDA BİR ŞEY YOKMUŞ

Adalar'daki 277 faytoncunun, elektrikli faytonlarda istihdam edilebileceği yorumlarını değerlendiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düşünceye sıcak bakmıyorum çünkü bu sürdürülebilir bir proje değil. İnsanlar meseleye, 'Adada çok büyük bir yoğunluk var, bunları atların çekmesi yerine akülü veya elektrikli faytonlar çeksin' diye düz mantıkla bakıyor. Buraya gelen insanların tamamı atlı fayton için geliyor. Akülü faytondünyanın her yerinde var. İnsanlar buna ilgi duymuyor. Dolayısıyla Adalar'ın ekonomisi de alt üst olacaktır. Adanın tek ekonomisi, faytonekonomisinden geçiyor. Adada fayton olmazsa, adanın yoğunluğu zaten olmayacak. O zaman kimi taşıyacaklar ki. Adalar'da faytonun dışında ne var. Fayton kalkınca insanlar adaya niye gelsin? O nedenle ada esnafı da mağdur olacak." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 18:23

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