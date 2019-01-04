04 Ocak 2019 09:11
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ocak 2019 10:50

Orgeneral Metin Temel neden kızağa çekildi, bugüne kadar kim ne yazdı?

Orgeneral Metin Temel'in pasif göreve çekilme gerekçesi tartışılmaya devam edilirken kamuoyuna şu ana kadar yansıyan iddiaları derledik.

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Orgeneral Metin Temel neden kızağa çekildi, bugüne kadar kim ne yazdı?

Fotoğraf: Şanlıurfa Valiliği-AA üzerinden

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    Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı yönetmesiyle tanınan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel'in pasif göreve çekilmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi bir iftar programında Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı için Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" dediği Temel, yılbaşı öncesi 2. Ordu Komutanlığından alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanmıştı. Bu değişiklik "Temel'in apoletlerini İnce değil Erdoğan söktü" yorumlarına neden oldu ve kararın gerekçesine ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı.

    HÜRRİYET: KULİSLERDE İKİ İDDİA VAR

    Hürriyet Gazetesi'nden Uğur Ergan, görev değişikliğine ilişkin kulislerde iki iddia konuşulduğunu söylemişti. Buna göre Temel'in "terörle mücadele" sebebiyle ödüllendirilmesini istediği iki ismin listeye alınmadığı, bu isimlerden birinin de Orgeneral Temel gibi görev değişimi yapılan Tuğgeneral Barut olduğu öne sürüldü. Temel’in bu nedenle ödül törenine katılmadığı iddia edildi.

    İkinci iddia ise Orgeneral Temel’in uzun süredir Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile uyum sorunu ve görüş ayrılığı yaşadığı, son olay sonrası Akar ve Güler’in Temel’in görev değişikliğini istediği yönündeydi.

    AYDINLIK YAZARI POLAT: MİLLET TATMİN OLMADI

    Aydınlık Yazarı Soner Polat, konuya ilişkin yazısında Temel'in görev değişikliği için "Teamüllere aykırı" dedi ve "Millet tatmin olmadı" ifadesini kullandı.

    'SİYASİ YÖNETİMLE TERS DÜŞMÜŞTÜR'

    Ulusal Kanal'a konuşan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ise "2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in Afrin'de kazandığı tecrübeleri sahaya yansıtmak istediğini ancak karşılık bulamadığını" ileri sürerek, "Siyasi yönetimle ters düşmüştür. Temel Paşa da bu nedenle görevi yapmakta zorluk çekmiştir" ifadesini kullandı.

    Karataş, "Suriye'nin kuzeyine bir harekat düşünülürken görevdeki ordu komutanımız tayin oldu. Bu normal bir değişiklik değil. Bir komutan üst komuta kademesiyle herhangi bir anlaşmazlığa düşüyorsa, komutanın önerileri Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından dikkate alınmamış demektir. Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekatın nasıl yapılması gerektiğini, gücümüzün ne olduğunu en iyi bilen İkinci Ordu Komutanı'dır. Temel Paşa önerilerinin, daha az zaiyatla harekatın daha başarılı yapılması, uygun mevsimde yapılması gibi önerilerinin dikkate alınmaması nedeniyle bu görevinde ters düşmüştür. Bunun karşılığı olarak da görev yeri değişikliği yapılmıştır" dedi.

    ZEYREK: TIPKI 3 ARALIK 1990 GİBİ

    Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, kaynaklarından aldığı bilgiye göre Orgeneral Metin Temel ile Tuğgeneral Mustafa Barut'un "Fırat'ın doğusuna harekat" konusunda siyasi iradeyle ve komuta kademesiyle aynı görüşte olmadığını yazdı.

    Zeyrek, Temel'in itirazlarına dair askeri kulislerde konuşulanları şöyle özetledi:

    "Karşıdaki tehdit, Fırat Kalkanı bölgesi ve Afrin'deki tehditten farklı. ABD'den büyük destek alıyorlar, daha donanımlı ve eğitimliler. İki harekatta sağlanan uluslararası destek, burada tam olarak sağlanmadı. Hem ABD hem Rusya karışık mesajlar veriyor. Mevsim ve coğrafi koşullar dezavantaj olarak karşımızda. Bu durum 'en az kayıpla harekat' hedefine zarar verebilir. ABD, dar kapsamlı bir kontrollü bir harekat için Türkiye'ye DEAŞ ile savaşını yüklemeye çalışıyor. Sınırımızdan çok uzakta bir bölgede DEAŞ ile savaş, Türkiye'nin zorunluluğu değil."

    Zeyrek, bu iddiaları şöyle yorumladı: "Tıpkı 3 Aralık 1990'da merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Irak harekatına katılma kararına itiraz eden Genelkurmay Başkanı (E) Org. Necip Torumtay'ın istifa etmesi olayındaki gibi, 'siyasi iradenin harekat kararına itiraz eden komutan bırakır' ilkesi hayata geçmiş olabilir. Yansımalarını izlemekte yarar var."

    ALTAYLI: YENİ DÖNEM MÜTTEFİKİMİZLE SORUNLAR DOĞURACAK EMİRDEKİ ISRARI NEDENİYLE GÖREVDEN ALINDI

    Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Orgeneral Metin Temel’in pasif göreve çekilmesini değerlendirdiği yazısında “Sorunlu bir komşumuzla sorunlarımızı daha da arttıracak ve yeni dönem müttefikimizle sorunlar doğuracak bir emri ve bu emirdeki ısrarı nedeniyle görevden alındı 2. Ordu Komutanı” dedi.

    Altaylı, değişiklik için “kızaktan da beter bir görev” derken Temel’in “bazı askerlere madalya verilmesi konusunda Savunma Bakanı ve Genelkurmay ile ters düştüğü, madalya törenine katılmadığı için görevden alındığı” iddiasının doğru olmadığını söyledi.

    “Çok daha önemli bir gerekçe ile Savunma Bakanlığı tarafından görevden alındı” diyen Altaylı, bunun gerekçesini detaylı yazmanın doğru olmayacağını savunarak “Sorunlu bir komşumuzla sorunlarımızı daha da arttıracak ve yeni dönem müttefikimizle sorunlar doğuracak bir emri ve bu emirdeki ısrarı nedeniyle görevden alındı 2. Ordu Komutanı.” İfadesini kullandı.

    ALTAYLI'NIN YAZISININ ŞİFRELERİ

    Altaylı'nın "Sorunlu bir komşumuz" dediği komşunun Suriye olduğu açık. "Yeni dönem müttefiki"nin de Rusya olduğunu düşünürsek, Rusya ile arayı bozacak emrin, Suriye'de Rusya'nın istemeyeceği bir askeri operasyon olduğu tahmin edilebilir. (HABER MERKEZİ)

    2. Ordu Komutanı Metin Temel 'pasif göreve çekildi'

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