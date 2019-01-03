İmza kampanyasının yankısı sürüyor

Adana Fevzi Çakmak Kız Yurdu ve Mahmut Sami Kız Yurdu’ndan Öğrenciler

Geçen haftalarda Fevzi Çakmak ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Yurdu önünde yaşanan kazadan sonra öğrencilerin kız yurtlarında ve Çukurova Üniversitesi genelinde başlattığı imza kampanyası öğrencilerden yoğun ilgi gördü. İmza kampanyasının da etkisiyle yurtlarda ve üniversite genelinde sorunların daha çok tartışıldığını fark ettik.

KAZANIM ELDE EDENE KADAR DEVAM

İmza kampanyasına duyarsız kalmayan öğrenciler, imza topladığı süre zarfında birbirlerini tanıyan tanımayan öğrencilerin elden ele yaydığı sahiplendiği ve dayanışma içinde yaşanan problemlere çözüm arandığı bir örgütlenmeye dönüştü. Topladığımız imzaları geçen hafta Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırdık. Binden fazla imzanın toplanmasının belediye tarafından dikkate alınacağı söylendi. Fakat burada önemli bir nokta, sonucu belediyeye bırakmaktan ziyade yaptığımız dayanışma ve duyarlılığı kazanım elde edene kadar devam ettirmekteki kararlılığımız.

“ARAZİ EĞİK”MİŞ

İmza toplama sürecinde ve sonrasında herkesin şu konuda hemfikir olduğunu gördük. Büyükşehir Belediyesi geçmiş senelerde yaşanan kazaları görmezden gelmeden kazaların yaşanmaması için gerekli önlemleri almalıydı, üst geçit yapılması ve trafik ışıklarının düzenli yanması için üzerine düşen görevleri yapmalıydı. İmzalar toplanırken dikkatimizi çeken başka bir durum ise yurt müdürüne üst geçit talebiyle giden öğrencilerin aldığı cevap oldu. “Arazi eğik olduğundan bu yola üst geçit yapılamaz.” demişti yurt müdürü. Trajikomik olan bu durum yıllardır bu söylemlerle öğrencilerin geçiştirildiğini gösteriyor. Sonuç olarak imza kampanyamız öğrencilerin yurtlarda, üniversitede kazanımlarının ortak talepler etrafında birleşmesiyle elde edileceğini gösterdi bizlere. Netice belli olana kadar biz öğrenciler, emeğimizin ve taleplerimizin arkasında durarak Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiğimiz imzaların sonucunu ısrarla takip edeceğiz.