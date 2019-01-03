İzmir Metro'da da greve doğru; Kocaoğlu yine işçileri hedefe koydu

Metehan UD

İzmir

İZBAN'daki grevin ardından sonra metro ve tramvayda da adım adım greve gidilirken işçilerin yüzde 30'luk zam talebi kabul görmedi. İşçilerin taleplerini dikkate almayan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu 'Grev haktır ama bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor' sözleri işçileri bir kez daha hedefe koydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu sözleşme politikası İzmirliler için ulaşım çilesine dönebilir. 25 gündür devam eden İZBAN'dan sonra yakın zamanda İzmir Metro ve Tramvay işçileri de greve çıkabilir. Her gün yarım milyona yakın insan taşıyan metro ve tramvay işçilerinin de greve çıkması durumunda trafik tamamen kilit hale gelecek.

Arabulucu raporunun ulaşması ile birlikte İzmir Metro AŞ'de de grev süreci başladı. İşyerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Demiryol İş ile belediye bürokratları arasında devam eden dokuzuncu dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, sendika 60 günlük grev sürecini başlatmıştı. Sendika 22 Şubat'a kadar greve çıkabilecek. Tramvayla birlikte büyüyen metronun 449 çalışanı bulunuyor.

Dün sürpriz bir kararla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, metro ve tramvay işçileri genel müdürlük binasında bir araya geldi. Toplantıya belediye bürokratları, sendika temsilcileri de geldi. Kocaoğlu, toplantıda daha önce yüzde 14 verdiği zam teklifini yüzde 25'e yükselttiğini açıkladı. İşçilerin tartışıp karar vermesi için salonu terk eden Kocaoğlu sendikacıların da toplantı salonundan çıkmasını istedi. Kocaoğlu, sendikacıları işçilerin aklını karıştırmakla suçladı.

İŞÇİLER YÜZDE 30 DEDİ

İşçiler verilen teklifi beklentilerinin altında olduğunu belirterek geri çevirdi. İşçiler, ortalama yüzde 33 civarında olan tekliflerini yüzde 30'a çekerek kabul edilmesini istedi ancak bu teklif de Aziz Kocaoğlu tarafından kabul görmedi. İşçilerin yüzde 30 zam önerisi maaşlara seyyanen 700 lira zam ve ikramiyelerin 100 günden 112'e çekilmesine denk geliyor. Diğer maddeler önceki sözleşme ile aynı olacak.

KOCAOĞLU KIZDI, TEKLİFİ GERİ ÇEKTİ

Yüzde 30'u kabul etmeyen etmeyen Kocaoğlu teklifini geri çekti. Kocaoğlu'nun bu adımı, 25 gündür devam eden İZBAN grevini çözmek yerine İzmir Metro AŞ için harekete geçmesi grevdeki İZBAN işçilerini yalnızlaştırmak olarak değerlendirildi. Kocağlu, metro işçilerinin yüzde 25'lik teklifi kabul etmemesi üzerine İZBAN işçileri için vermeyi düşündüğü yüzde 30'luk teklifi de vermeyeceğini açıkladı.

'DİĞER SÖZLEŞMELER İZBAN'IN 1000 TL ÜSTÜNDE'

Toplantı sonrasında Kocaoğlu sosyal medya paylaşımları ile sendikayı ve işçileri suçladı. Kocaoğlu'nun "Grev haktır ama bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor" sözlerini Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, Evrensel'e değerlendirdi. Ervüz "Doğrudur sadece İzmir grevde çıkıyoruz ama tesadüf ki diğer raylı taşımacılık işverenleri ile masada anlaşma imkanı buluyoruz. Diğer biten sözleşmeleri incelediğimizde en düşüğü İZBAN'ın bin TL üstünde. Böyle olunca oralarda grev olmuyor. Büyükşehirin ücret disiplini sağlama politikası işçileri greve zorluyor. Çalışanına yaptığı işe göre değer vermek yerine sadece ücret olarak bakıp değerlendiriyor. Bu paylaşımlar aynı zamanda işçilerle halkı karşı karşıya getirmektir" dedi.

İzmir Metro’da teklif yüzde 25'e çekildi, işçiler kabul etmedi