İzmir Metro’da teklif yüzde 25'e çekildi, işçiler kabul etmedi

Metehan UD

İzmir

İzmir metro ve tramvayda olası grev öncesi işçilerle ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, teklifini yüzde 25'e çekti, teklif işçiler tarafından kabul görmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmir Metro ve Tramvay A.Ş. ile işyerinde örgütlü Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında sekizinci dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkanmış, arabulucu uyuşmazlık raporu tutmuştu. Grev sürecine giren metro ve tarmvayda bugün yeni bir teklif geldi. Halkapınar'daki İzmir Metro Genel Müdürlüğü binasında işçiler ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu teklifi yükseltti.

Basına kapalı yapılan toplantıda Kocaoğlu yeni teklifinin sosyal haklar dahil yüzde 25 olduğunu söyledi. Kocaoğlu ayrıldıktan sonra işçiler toplantıya devam etti ve verilen teklifi değerlendirdi. Edinilen ilk bilgilere göre Demiryol-İş üyesi işçiler verilen teklifi kabul etmedi, anlaşma sağlanamadı.

Kocaoğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplamadı. Bir önceki teklif yine sosyal haklar dahil yüzde 14 idi. Kocaoğlu'nun bu toplantısı İZBAN'dan sonra metro ve tramvaydaki olası yeni grevin önüne geçmek için yapılan bir hamle olarak değerlendirildi. İZBAN'daki grev 24. gününde devam ediyor.

64 maddelik toplusözleşme taslağının ücret içerikli 24 maddesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmedi. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret zammı, yeni işe alınacakların ücretleri, gece çalışma ücreti, iş güçlüğü, vardiya ve kasa tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili ve bayram tatili çalışma ücreti, ikramiyeler ve yemek, bayram, yakacak, aile, çocuk, evlenme ve doğum gibi maddeler bulunuyor. Ayrıca iş tarifi, iş süresi, disiplin cezaları ve giyim maddelerinde de anlaşma sağlanamadı.

450 BİN İNSAN KULLANIYOR

İzmir’in raylı ulaşımında en önemli yere sahip olan metro Evka 3-Fahrettin Altay arasında 17 istasyonda hizmet veriyor. Yakın zamanda hizmet vermeye başlayan Konak ve Karşıyaka tramvay hatları da İzmir Metro şirketine bağlandı. Her üç hattı da günlük 450 bin civarında insan kullanıyor. Sözleşme metro ve tramvay hatlarında, trafik kontrolörü, istasyon şefi, araç teknikeri, sürücü, istasyon operatörü, araç, hat teknisyeni, formen, makasçı, lift operatörü, muhasebe, vezne, gişeci, servis hizmetleri ve idari bina elemanı olarak çalışan 449 işçiyi kapsıyor.

METRO İŞÇİLERİ NE İSTİYOR

İzmir Metro ve Tramvay işçileri çıplak maaşa 600 lira seyyanen zam talep ediyor. Bu rakam yüzde 15 ile yüzde 28 oranında değişen zam anlamına geliyor. İkinci yılın ilk altı ayı için enflasyon artı yüzde 2 ve ikinci altı ayı için de enflasyon oranında zam isteniyor. Ayrıca ikramiyenin 90 günden 112’ye çıkarılması da talepler arasında. İş güçlüğü tazminatının 150 ile 300 TL arasında güncellenmesi talep edilirken ilk defa görev ve vardiya tazminatları da taslakta yer aldı.

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