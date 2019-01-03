AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki projelerini açıkladı

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 2019-2024 projelerini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Ankara için 111 projesi bulunduğunu söyleyen Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kültür yolu projesini Ankara'ya kazandıracağız. Özel yürüyüş yolları yapılacak. Onlarca proje var. İkinci başlığımız sosyal projeler alanında. Uyanık kütüphaneler. 24 saat açık olan mekanlardan bahsediyorum. Birçok öğrenci ders çalışmak için uygun fırsat bulamıyor. Bu kütüphaneler 24 saat açık olacak. 10 tane kadar 7/24 çalışacak kütüphaneler olacak.

3Ç diye tarif ediyorlar; çay, çorba, çamaşır… Okul bölgelerinde girişlerde çocuklar kupa içerisinde çorba içebilecekler. Çamaşırını teslim edip okuldan çıkınca tertemiz alıp götürebileceği bir ortam.

Üçüncü bölümümüz çevre alanında. Çevre bizim için önemli. Sıfır Atık Projesi. Sıfır atık olur mu? Evet oluyor. 1 yıl kadar neredeyse bakanlığımızda uyguladık. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çöp kamyonları uğramıyor.

Bir başka konu sahipsiz hayvanlar. Bunlara barınaklar yapabiliriz ama adeta hayvan hapishanesi haline dönüştürmemek lazım.

Çocuk şehri projeleri. Yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde yapacağız bunu. İçerisinde 100'den fazla etkinlik var. 2019 baharında başlarız, 1 sene sürmeden de bitiririz diye düşünüyorum. Bütün mahallelerde etüt merkezleri, kreşler ve çocuk oyun evlerinin yapılması.

Beşinci bölüm yeşille ilgili. Tam 13 adet Millet Parkı yapılmasını planladık. 3 tanesi zaten bakanlık döneminde bildiğimiz yerler ama 10 tanesi yeni başlayacağımız yerler. Millet kıraathaneleri de yer alıyor.

Ankara için de özel bir durum daha var, o da askeri alanların Ankara dışına taşınması, boşalan kamu binalarının yerlerinin ne olacağı hususu. Cebeci Stadı da Millet Bahçesi olarak hizmet edecek. Hayvanat bahçesi hazırladık, yeri de hazır.

Yerel kalkınma projelerine önem veriyoruz. Ankara Fuar Alanı kısa sürede tamamlanacak. Akıllı şehir projeleri… Her şey akıllı elektronik olmaya başladı. Zamanımız değişim çağı. Akıllı şehir vadisi yapıyoruz. Ulaşımdan çevreye, enerjiden altyapıya kadar her işin akıllı olarak çözümlendiği bir ortamdan bahsediyorum. Spor projeleri hususunda 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi. Ankara 55 bin kişilik muhteşem bir stat ve komplekslerine kavuşmuş oluyor." (HABER MERKEZİ)

Mehmet Özhaseki kimdir?