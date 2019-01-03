İYİ Parti, Ankara'da AKP'nin MHP'ye bıraktığı ilçeleri istiyor

2019 yerel seçimlerinde CHP ile ittifak kapsamında Ankara’da aday çıkarmayan İYİ Parti'nin, AKP'nin MHP’ye bıraktığı iki ilçeyi istediği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İYİ Parti, CHP'den MHP'li belediyeler Etimesgut ile birlikte Gölbaşı'da da CHP'nin kendilerini desteklemesini bekliyor.

24 Haziran seçimlerinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde CHP yüzde 18.6, İYİ Parti yüzde 12.8, MHP ise yüzde 19.7 oy toplamıştı. Etimesgut'ta ise CHP yüzde 26.8, İYİ Parti yüzde 15.6, MHP yüzde 13.8 oy almıştı.

İYİ Parti, bu iki ilçede MHP'nin oy potansiyelini dikkate alarak MHP'li seçmenin oylarını İYİ Parti'nin alabileceğini hesaplıyor.

AKP, Ankara'da 25 ilçenin 3'ünde MHP adaylarını destekleyecek. Etimesgut ve Gölbaşı'nın yanı sıra Polatlı da MHP'ye bırakılan ilçelerden.

İYİ Parti, yine AKP ve MHP arasındaki ittifakı baz alarak İstanbul'da MHP'ye bırakılan CHP'li belediyeler Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de de MHP'ye karşı İYİ Partili adayların desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak CHP kanadının İYİ Parti'nin bu isteğine sıcak bakmadığı ifade ediliyor. CHP, kendi yönetiminde bulunan ilçelerde İYİ Parti'nin CHP'yi desteklemesi gerektiğinde ısrarcı. (HABER MERKEZİ)

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