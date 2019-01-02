Kanye West, siyasete ve Trump destekçiliğine geri döndü

Birkaç ay önce siyasetten uzak duracağını açıklayan ABD’li rap şarkıcısı Kanye West, yeni yılla birlike Donald Trump destekçiliğine geri döndü.

3 ejderha emojisiyle Trump lehine mesajlar paylaşan Kanye West, “Herkesin 2019’da hangi tarafta olduğumu bilmesini istedim” dedi.

2018 boyunca Trump destekçisi açıklamalarıyla tepki çeken Kanye West, ABD Başkanı’nın seçim kampanyası döneminde kullandığı “Make America Great Again” şapkasını da takmayı sürdüreceğini açıkladı.

Trump all day — ye (@kanyewest) 1 Ocak 2019

Kanye West, ekim ayında yaptığı açıklamada “Artık gözlerim açıldı, inanmadığım mesajların yayılması için kullanıldığımı fark ediyorum. Politikayla arama mesafe koyuyorum ve tamamen yaratıcılığıma odaklanıyorum” demişti.

Politikaya ve Trump destekçiliğine geri döndüğünü ilan ettiği son paylaşımlarında Pew Araştırma Merkezi’nin siyahların yüzde 90’ının Demokratları desteklediğine ilişkin raporunu paylaşan West, “Beni kontrol edemeyecekler” ifadesini kullandı.

Kanye West ayrıca “2024” ifadesiyle başlayan tweet’inde başkanlığa aday olma isteğini de yineledi.

Kanye West daha önce Trump lehine yaptığı paylaşımların yanı sıra "Köleliğin tercih olduğunu" öne sürmesiyle de tepki çekmişti. (DIŞ HABERLER)

Trump’a desteğini açıklayan Kanye West’e büyük tepki