Trump’a desteğini açıklayan Kanye West’e büyük tepki

Uzun bir aradan sonra Twitter'a geri dönen ve Donald Trump destekçisi olduğunu açıklayan Kanye West, sevenlerinin tepkisini çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’a desteğini açıklayan Hip-Hop’çı Kanye West, sevenlerinin büyük tepkisini çekti.

Trump’ın seçim sloganı olan “Make America great again/Amerika’yı yeniden harika yap” yazılı şapkayla fotoğrafını Twitter’dan paylaşan West, takipçileri tarafından “Zalimle aynı safta yer almakla” suçlandı.

Uzun bir aranın ardından 14 Nisan'da Twitter'a geri dönen ve geçtiğimiz haftadan bu yana yaptığı paylaşımlarda “Düşünce polisleri düşünce özgürlüğünü baskılamak istiyor”, “İfade özgürlüğümüz var ama düşünce özgürlüğümüz yok” gibi ifadeler kullanan West, çarşamba günü Trump sevgisini açıktan ilan etti.

“Artık medyadan korkmadığını” söyleyen ve Trump imzalı şapkasını paylaşan West, “Trump’ı sevmemi önleyemezler”, “O benim kardeşim” gibi tweet’ler attı.

Beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılara verdiği destekle eleştirilen, muhafazakar lider Trump da desteği için West’e teşekkür etti.

Fotoğraf: Twitter(@realDonaldTrump)

Takipçileri, geçmişte eski Başkan George W. Bush’u “Siyah insanları umursamamakla eleştiren” West’in şimdi Trump’ı desteklemesini tutarsız buldu.

West daha sonra eşi Kim Kardashian’ın çağrısıyla yaptığını belirttiği açıklamada Trump’ın politikalarına tamamen katılmadığını söyledi.

Kardashian ise West’e yönelik öfke dinmeyince kendisi Twitter’dan paylaşımda bulunarak “Eşimi şeytanlaştırmaya çalışan medyaya şunu söyleyeyim: Kanye’nin tutarsız davrandığı ve tweet’lerinin rahatsız edici olduğu yönündeki yorumlarınız korkutucu. Onu sadece kendisi olduğu için zihinsel sağlık sorunları yaşamakla suçlamanız adil değil” dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 10:32

www.evrensel.net