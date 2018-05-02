Trump'çı Kanye West yine kızdırdı: Kölelik tercihti

Donald Trump'a desteğini açıklayarak ABD'nin 'yandaş' hip-hop'çısı sıfatıyla sevenlerini kızdıran Kanye West bu kez de kölelik yorumuyla tepki çekti.

ABD’de Donald Trump’a desteğini açıkladıktan sonra büyük tepki çeken hip-hop’çı Kanye West, bu kez de köleliğe dair yorumuyla takipçilerini çileden çıkardı.

Ülkenin önde gelen magazin yayınlarından TMZ’de konuşan West, “400 yıllık kölelikten bahsedilir... 400 yıl mı? Bu bana bir tercih gibi geliyor” dedi. West, “Zihinsel olarak hapsedilmiş durumdayız” yorumunda bulundu. West’in “Şu anda biz köleleştirilmeyi seçiyoruz” şeklindeki ifadesi TMZ’nin siyah çalışanlarından Van Lathan’ı da kızdırdı. Lathan, “Neye istiyorsan ona inanabilirsin ama gerçekler vardır ve söylediğin her şeyin gerçek hayatta karşılıkları olur... Şaşkınım ve inanılmaz kırgınım” dedi.

Kanye West, köleliğin tercih olduğuna dair ifadesinin büyük tepki çekmesi sonrası kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sözlerinin yanlış yorumlandığını belirten West, “400 yıl meselesini gündeme getirdim çünkü bir 400 yıl daha zihinsel olarak mahpus durumda kalamayız” dedi.

Afrikalı siyahlar, 17., 18 ve 19. yüzyıl boyunca köleleştirilerek Amerika kıtasına getirilmişti. ABD'de kölelik 1865'te kaldırıldı.

Kanye West, TMZ röportajında Donald Trump’a övgülerini de sürdürdü ve Trump’ın “Rap’in favori isimlerinden biri olduğunu” öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı görüşleri ve ırkçı grupları kayırdığı için başta siyahlar olmak üzere ülkede pek çok kesimin tepkisini çekiyor. (DIŞ HABERLER)

Trump’a desteğini açıklayan Kanye West’e büyük tepki

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 09:50

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