Sudan'da uÃ§ak kazasÄ±: 7 hÃ¼kÃ¼met yetkilisi Ã¶ldÃ¼

Sudan'Ä±n doÄŸusunda yerel hÃ¼kÃ¼met yetkililerini taÅŸÄ±yan bir uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼. HÃ¼kÃ¼met yetkilisi 7 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Sudan’Ä±n doÄŸusundaki Gadarif eyaletinde yaÅŸanan uçak kazasÄ±nda, Gadarif Eyaleti Valisi Mirghani Salih'in yanÄ± sÄ±ra bir yerel hükümet bakanÄ± ve 5 üst düzey polis ve ordu yetkilisi olmak üzere 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Sudan Haber AjansÄ±'nÄ±n haberine göre, kazanÄ±n Etiyopya sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n olan Galabat bölgesine bir güvenlik ziyareti yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada olduÄŸu belirtilirken, nedenine iliÅŸkin henüz bir bulguya ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Öte yandan, yerel medyada, kazanÄ±n yetkilileri taÅŸÄ±yan uçaÄŸÄ±n iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (AA)

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