AKP ve MHP Samsun il başkanları görevden alındı

Samsun'daki Cumhur İttifakı görüşmelerinde AKP'nin MHP'ye 2 ilçe önermesi, MHP'nin de İlkadım ilçesi dahil en az 7 ilçe istemesi kriz yarattı. MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, ‘Cumhur İttifakı ruhuna aykırı’ faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevki için çalışma başlatıldı. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin görevden alınırken Usta'nın, Merkez Disiplin Kurulu'na sevki konusunda çalışmalara başlandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın görevden alındığını açıkladı.

MHP'Lİ USTA: BEN DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK BİR ŞEY YAPMADIM

Disipline sevk kararı sınrası değerlendirmelerde bulunan MHP’li Usta, “Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım. Yaptığımız şeylerin parti politikalarımıza uygun olduğunu düşünüyorum. Hem de tabanın sesi olmaya çalıştım. Samsun AKP İl Başkanı'nın açıklamasına bakılsın önce. Alaya alan, küçük gören bir açıklama var. Samsun'da ittifaka ihtiyaç sözünü aslında AKP İl Başkanı söylüyor. Bizim açıklamamız ona cevap mahiyetinde bir açıklamaydı” dedi.

Görevden alınan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de “Genel Başkanımızın takdiridir, vereceği her türlü karara saygı duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır" dedi.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta "İttifak olmazsa olmazımız değil" diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AKP'nin 2 belediye verdiğini belirtmişti. AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ise "MHP'nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler" demişti.

MHP'nin Samsun'da iddialı olduğunu söyleyen Erhan Usta, “Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarıya ulaşması yeni sistem açısından önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız” ifadelerini kullanmıştı. (AA)