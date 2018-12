2018 değerlendirmesi: Gazeteciler sürekli tehdit altında

Türkiye’de muhalif basın yayın organları ve çalışanlarına yönelik baskılar sürerken, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü Ayşe Güney ve Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı Boltan, 2018 yılında gazetecilerin yaşadığı sorunları Mezopotamya Ajansına (MA) değerlendirdi.

Gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik keyfi tutumlar, kesilen idari ve hukuki cezaların kangrene dönüştüğünü vurgulayan Hakkı Boltan şunları belirtti: “Muhalif medya uydu üzerinden yayın yapmak için frekans alamıyor ve yayın yapamıyor. Kağıda gelen fahiş zamlardan kaynaklı yazılı basında her geçen gün bir yenisi kapanıyor. Gazeteciler üzerinde cezai işlemler pervasızca uygulanıyor. Kimi gazeteciye ‘adli kontrol şartı’ konularak yazması engellenirken, kimisi de para cezaları ile yıldırılmaya çalışılıyor. Tutuklanan meslektaşlarımız dışarıda çalışanlar üzerinde bir tehdit olarak gösteriliyor. Her türlü zorluğa rağmen çalışmalarını sürdüren gazeteciler ise, her an evinin ve çalıştığı işyerinin basılması tehdidi altındadır.”

OHAL’in kaldırılmasından sonra yargının cezalandırma aracına dönüştüğünü belirten Ayşe Günay, “Basın ve ifade özgürlüğü hakkının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ve bu hakkı kullanan gazetecilerin gözaltı, tutuklama ve baskılarla sindirilmeye çalışıldığı 2018 yılında, kadın gazeteciler de tüm bu baskıların hedefinde oldu” dedi.

Güney, “Hakikatin izini sürmeye, gerçekleri topluma taşımaya ve her türlü baskıya karşı toplumdaki kadınların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. (MEDYA SERVİSİ)