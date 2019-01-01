Türk Lirası, dolar karşısında 6 yıl boyunca aralıksız eridi

Türkiye’de yıllık enflasyonun TÜİK rakamlarına göre yüzde 20’yi aştığı 2018 yılında, döviz kurları ve altın tasarrufları hem enflasyona karşı korundu hem de reel olarak getiri sağladı.

Dolar bir yılda yüzde 39.5 değer kazandı, 2018’i 5.29 lira seviyesinden tamamladı.

Yüzde 33.1 değer kazanan avro 2018’i 6.05 lira seviyesinden tamamladı.

Külçe altının gram fiyatı da yüzde 37.5 yükseldi, altın 2018’i 218.30 liradan kapattı.

2018’in ocak ve şubat aylarını sakin geçirmesinin ardından martta yükseliş trendine giren döviz kurları, ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından özellikle yılın son çeyreğinde bir miktar geri çekildi.

2018’DE DOLAR ÇOK KONUŞULDU

Yıl boyunca piyasaların gündemden düşmeyen, üzerine sayısız raporlar yazılan ve borsadaki değer kayıplarına da neden olan dolar/TL, 2018’de 7.2169 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini 13 Ağustos’ta gördü. Dolar/TL yıl içinde en düşük 3.7162’yi görürken, yıllık getiri anlamında 2001 yılından bu yana en kötüsü oldu.

DOLAR DA AVRO DA TARİHİ ZİRVE GÖRDÜ

2001’de yüzde 117 yükselen dolar/TL, bu seneye kadar görece düşük oynaklıkla hareket etmişti. Dolar/TL, yıllık bazda 2012’deki yüzde 6’lık değer kaybı sonrasında başlayan yükseliş trendini 2018’le birlikte üst üste 6’ncı yıla taşıdı. Avro/TL de dolar/TL’ye benzer hareketler sergilediği 2018’de en düşük 4.4780 ve tarihi zirvesi olan 8.2245’i görmesinin ardından yılı yüzde 33.1 artışla 6.0550’den tamamladı.

ALTIN EN YÜKSEK 280 LİRAYI GÖRDÜ

Altın ise uluslararası piyasada ons fiyatının yılı yatay tamamlamasına karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle 2018’de yatırımcısına yüzde 37,5 kazandırdı. Gram altın yıl içinde en düşük 158.2 lira, en yüksek ise 280.8 lirayı gördü. Cumhuriyet altını yıl içinde 1800 liraya yaklaşmasının ardından yılı 1458 lira seviyesinde tamamlarken, yıla 158.8 liradan başlayan gram altın 218.30 liradan kapanış yaptı.

Yılın ilk ayında BIST 100 endeksinin gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121.960’tan başlayan düşüş eğiliminin yıl boyunca devam etmesi ile ortalama yüzde 20.9 eridi. Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinden 2018’de sadece ikisi değer kazanırken, en fazla kaybettirenler yüzde 52 ile spor, yüzde 45.8 ile bilişim ve yüzde 35.5 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Değer kazanan iki sektör endeksi ise yüzde 122.8 ile finansal kiralama, faktoring ve yüzde 18,1 ile madencilik olarak kayıtlar geçti. (EKONOMİ SERVİSİ)

2018 krizin başlangıcı, 2019 yıkımın...