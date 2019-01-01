‘Urfa’da günde en az 2 çocuk istismar şikayetiyle ÇİM’e getiriliyor’

Arjin Dilek ÖNCEL

Urfa’da her gün en az 2 çocuğun istismar şikayetiyle ÇİM’e getirildiğini belirten avukat Nahide Polat Aslan, bu sayının daha fazla olduğunu; ancak ailenin toplumsal nedenlerden, çocuğun da aile korkusuyla sessiz kaldığını belirtti.

Türkiye’de artan çocuk istismarına yönelik kadınların mücadelesi devam ederken, yasal boşluklardan dolayı istismarda bulunan kişiler, cezasızlıkla adeta ödüllendiriliyor. İstismarın en çok yaşandığı kentlerden biri de Urfa. Kentte, günde en az 2 çocuğun istismar şikayetiyle Çocuk İzleme Merkezi’ni (ÇİM) getirildiğini aktaran avukat Nahide Polat Aslan, aslında sayının daha fazla olduğunu söyledi.

‘İSTİSMARDA CİDDİ ARTIŞ’

Son aylarda Urfa’da cinsel istismar vakalarında ciddi bir artışın yaşandığını söyleyen Polat, günde birden fazla çocuğun ifadesine girmek zorunda kaldıklarını belirtti. Geçtiğimiz hafta içerisinde merkez Eyyübiye ilçesindeki Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan ÇİM’de 8 çocuğun cinsel istismar şikayetiyle getirildiğini dile getiren Polat, şöyle devam etti: “ÇİM’de çocukların ifadesi avukat eşliğinde alınıyor. Ben sadece bir haftada 4 çocuğun ifadesine girdim. Başka bir meslektaşım, aynı hafta 4 çocuğun ifadesine girdi. Bu vakalara baktığımızda, bir günde 1’den fazla cinsel istismar vakasına denk geliyor. Oradaki yetkililerle konuştuğumuzda bu rakamın daha fazla olduğunu öğreniyoruz. Bunlar bize yansıyanlar. Ancak biz sayının daha fazla olduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: MA

‘İSTİSMAR VAKALARI BİLDİRİLMELİ’

Cinsel istismar durumunda çocuğu koruyan yetişkinlerin veya kurumların yargı sürecinin iyi işlemesi için yapmaları gereken önceliklere dikkat çeken Polat, şöyle devam etti: “Öncelikle; bu durumun savcılığa ya da karakola bildirilmesi gerekmektedir. Olay, öğrenilir öğrenilmez suç duyurusunun yapılması, muayene olunması gereken durumlarda bulguların kaybolmaması açısından çok önemlidir. Cinsel istismara uğrayan çocuklar, özellikle okullardaki rehber öğretmenlerine bu durumları bildirmektedir. Anne babalarının nasıl bir tepki vereceğini bilmeyen çocuklar, genelde onlarla paylaşmamaktadır. Olayın aydınlatılması açısından çocukla çok iyi iletişim kurularak yargı sürecinin iyi işlemesi sağlanabilir. Yine hastanelerde istismar bulguları olan vakaların da adli mercilere bildirilmesi gerekmektedir. Bu olayların bildirilmemesinin de görevliler açısından yaptırımları bulunmaktadır.”

‘AİLE VE ÇOCUK EĞİTİLMELİ’

Kapalı toplumlarda istismarın gizli tutulduğunu, bu durumunda istismarda bulunan kişilerin cezalandırılmasının önünde engel olduğunu ve bu kişileri daha çok cesaretlendirdiğini vurgulayan Polat, “Genelde böyle durumlarda istismar gizli kalabiliyor. Anne konuşmak istiyor, baba tarafından susturuluyor. Aileler ‘kızımızın adı duyulmasın’ düşüncesiyle yaklaşıyor. Oysaki çocuğun beyanı esas alınıyor. Başka bir delile gitmeye gerek kalmıyor. Ancak bu caydırıcı olmuyor. Bunun yanında aile de bilinçlendirilmeli, çocuklara ise belirli eğitimler verilmeli. Çocuk istismarlarına ses çıkartılmalı ki daha çok çocuk mağdur olmasın” diye konuştu.

‘CEZASIZLIKL ARŞIYA KALINIYOR’

Türk Ceza Kanunu’nda çocuğa yönelik cinsel taciz ve istismarın cezalandırılması konusunda, bazı durumların içeriğinin istismar olduğunu; ancak taciz olarak nitelendirilmesi halinde daha az bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalındığını ifade eden Polat, “Burada önemli olan husus, taciz ve istismar nitelendirmesidir. Bu değerlendirme, ceza miktarı açısından önemlidir. Yine TCK 105’inci maddede düzenlenen cinsel taciz suçunun kovuşturması, mağdurun şikayetine bağlıdır. Çoğu durumlarda şikayet dahi yapılmadığından cezasızlıkla karşı karşıya kalınabilmektedir” dedi. (Urfa/MA)

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