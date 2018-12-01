11 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸa cinsel istismar sanÄ±ÄŸÄ± beraat etti

Konya'da hademelik yaptÄ±ÄŸÄ± okulda, 6'ncÄ± sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi K.Ã‡.'ye cinsel istismarda bulunduÄŸu suÃ§lamasÄ±yla tutuklanan N.Ã‡., beraat etti.

Konya'da hademelik yaptÄ±ÄŸÄ± ortaokulda, 6'ncÄ± sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi K.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduÄŸu suçlamasÄ±yla tutuklanan evli ve 4 çocuk babasÄ± N.Ç., beraat etti.

DHA'dan Tolga YanÄ±k'Ä±n haberine göre, kentteki bir ortaokulda 6'ncÄ± sÄ±nÄ±fta eÄŸitim gören 11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸu K.Ç., öÄŸretmeni Åž.H.'nin yanÄ±na gidip aÄŸlayarak okulda hizmetli olarak çalÄ±ÅŸan N.Ç.'nin istismarÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kimseye anlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geceleri, "Bana dokunma, beni tutma" diye baÄŸÄ±rarak uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. ÖÄŸretmen de durumu, okul yönetimi ve jandarmaya bildirdi. GözaltÄ±na alÄ±nan N.Ç., 'çocuÄŸun istismarÄ±' suçundan tutuklandÄ±. N.Ç. hakkÄ±nda Konya 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suçundan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

DavanÄ±n ilk celsesinde ifade veren K.Ç., unuttuÄŸu montunu almak için gittiÄŸi çay ocaÄŸÄ±nda N.Ç.'nin tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. N.Ç.'nin genelde kendisini yalnÄ±z gördüÄŸünde tacizde bulunduÄŸunu iddia eden K.Ç., ''N.Ç., arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n yanÄ±nda bana bir ÅŸey yapmazdÄ±. Genelde tekken yapardÄ±. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ± da 3'üncü sÄ±nÄ±ftayken öpmüÅŸtü. ÖÄŸretmenimiz yokken, bütün sÄ±nÄ±fÄ±n önünde yaptÄ±. SÄ±nÄ±ftaki bütün arkadaÅŸlarÄ±m ÅŸahittir'' dedi.

FotoÄŸraf: DHA

MÜTALAADA Ä°STÄ°SMARDAN CEZA VERÄ°LMESÄ° Ä°STENDÄ°

DavanÄ±n bir önceki duruÅŸmasÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klayan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, N.Ç. hakkÄ±nda kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma suçunun oluÅŸmamasÄ± nedeniyle beraatine, N.Ç.'nin K.Ç.'ye yönelik eyleminin sabit olduÄŸu, ancak süreklilik arz etmemesi nedeniyle eylemin sarkÄ±ntÄ±lÄ±k düzeyinde kaldÄ±ÄŸÄ± ve bu yönde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

BERAAT ETTÄ°

Konya 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n 6'ncÄ± ve son duruÅŸmasÄ±nda tutuklu sanÄ±k N.Ç. ve taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. N.Ç. son sözünde, "Daha önceki savunmalarÄ±m doÄŸrudur, aynen tekrar ederim. BaÅŸka bir diyeceÄŸim yoktur" dedi.

SanÄ±k avukatÄ± ise, mütalaayÄ± kabul etmediklerini, delillerle desteklenmeyen tanÄ±k ifadelerine itibar edilmemesi gerektiÄŸini ileri sürerek N.Ç.'nin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, savunmalarÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Heyet, yeterli delil elde edilemediÄŸi ve suçu sabit olmadÄ±ÄŸÄ±ndan N.Ç'nin kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma ve cinsel istismar suçlarÄ±ndan beraatine karar verdi. (DHA)

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