Büyükçekmece'deki öğretmene saldırı vakası protesto edildi

Eğitim sendikaları, Büyükçekmece Mimar Sinan Ortaokulu'nda, geçtiğimiz cuma günü öğrenci velisi tarafından şiddete uğrayan öğretmene destek vermek ve okullarda yaşanan şiddeti protesto etmek için ortak açıklama yaptı.

Okul önünde yapılan açıklamada “Öğretmene el kalkmaz, saygı duyulur” pankartı açan eğitim emekçileri, şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemelerinin zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmesini istedi.

Öğretmenlere yönelik şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yekvücut olarak ayakta olunduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yetki sahibi olanların, sadece kınamakla yetinmesini bir zafiyet olarak görüyoruz. Yetkililerin daha somut adımlar atmasını beklediğimizin bilinmesini istiyoruz. Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmelidir. Unutmayalım; öğretmen sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır.” (İstanbul/EVRENSEL)

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