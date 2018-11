EÄŸitimciler: Åžiddet olaylarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hiÃ§bir Ã¶nlem alÄ±nmÄ±yor

Kastamonu'da bir öğrencinin şiddetine maruz kalan öğretmen hakkında eğitim sendikaları ortak açıklama yaptı:

Kastamonu'da 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin şiddetine maruz kalan öğretmen hakkında eğitim sendikaları ortak açıklama yaptı.

Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Bir Sen Kastamonu Şubeleri tarafından okul önünde yapılan basın açıklamasına öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Eğitim İş Kastamonu Temsilcisi Ahmet Tevfik Bal'ın okuduğu basın açıklamasında 'Yeter artık! Öğretmene şiddete son!' pankartı açıldı, 'Eğitimciye şiddete dur de' dövizleri taşındı.

Eğitim İş Kastamonu Temsilcisi Ahmet Tevfik Bal, yaşananları şu cümlelerle anlattı: "10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta olan bir öğretmen arkadaşımız, Pazartesi günü okul içinde bir öğrencinin fiziki saldırısına uğrayarak darbedildi. Çevrede bulunan öğretmen arkadaşların ve öğrencilerin müdahale etmelerine rağmen saldırganın elinden zorlukla kurtarıldı."

"Bu türden vahim olayların bir daha yaşanmaması için el birliğiyle çalışacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" diyen Bal, son yıllarda okullarda öğretmenlere yönelik öğrenci, veli ya da öğrenci yakını kaynaklı şiddet olaylarında ciddi bir tırmanış olduğunu belirtti. Öğretmenlerin sorunların sorumlusu olarak lanse edildiğini vurgulayan Bal, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle haklarında övgü dolu sözler sarf edilen öğretmenler ne yazık ki yıllarca sistemli olarak itibarsızlaştırılmışlar, artık iyice kangren haline gelmiş olan eğitim sistemimizdeki sorunların biricik sorumlusu ve kurbanı durumuna düşürülmüşlerdir" dedi.

'BAKANLIĞIN YANLIŞI ÖĞRETMENE FATURA EDİLİYOR'

Öğretmenlerin günah keçisi olmadığını belirten Bal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin yanında olmadığını belirterek, "Bakanlıkça atılan yanlış adımlar sonucunda ortaya çıkan aksaklıkların da faturası öğretmenlere kesilmekte, öğretmenler veli ve öğrencilerle karşı karşıya getirilmektedir. Öyle bir ortam oluşmuştur ki pek çok okulumuzda öğretmenlerimiz her an bir olay yaşanabileceği tedirginliği içerisinde düşük motivasyonla görev yapmaktadırlar. Böyle bir ortamın kimseye bir yararı yoktur. Artık yeter! Öğretmenler günah keçisi değildir! Öğretmenlere yönelik her türlü şiddet durdurulmalıdır! Milli Eğitim Bakanlığı ne yazık ki öğretmenlerimizin yanında değildir. Karşılaşılan şiddet olayları karşısında hiçbir önlem alınmamakta, adım atılmamakta, hatta açıklama bile yapılamamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bütün ilgili ve yetkilileri göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dört eğitim ve bilim sendikası olarak olayın takipçisi olacaklarını da hatırlatan Bal, "Bizler şiddet mağduru olan bütün öğretmenlerimizin yanındayız. Öğretmenlerimiz ve bütün eğitim çalışanlarımız yalnız değildir. Bütün amacı eğitim almak olan sevgili öğrencilerimiz de yalnız değildir. Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Bir Sen Kastamonu Şubeleri olarak bu olayın takipçisi olacağız. Bir daha benzeri olayların yaşanmaması dileğiyle, başta şiddete maruz kalan arkadaşımız ve okulda görev yapan meslektaşlarımıza ve bütün eğitimcilerimize geçmiş olsun diyoruz" dedi. (Kastamonu/EVRENSEL)

