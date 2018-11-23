EÄŸitimciler: Åžiddet olaylarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hiÃ§bir Ã¶nlem alÄ±nmÄ±yor

Kastamonu'da bir Ã¶ÄŸrencinin ÅŸiddetine maruz kalan Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda eÄŸitim sendikalarÄ± ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ±:

Kastamonu'da 10 AralÄ±k Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öÄŸrencinin ÅŸiddetine maruz kalan öÄŸretmen hakkÄ±nda eÄŸitim sendikalarÄ± ortak açÄ±klama yaptÄ±.

Türk EÄŸitim Sen, EÄŸitim Sen, EÄŸitim-Ä°ÅŸ ve EÄŸitim Bir Sen Kastamonu Åžubeleri tarafÄ±ndan okul önünde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±na öÄŸretmen ve öÄŸrenciler de katÄ±ldÄ±. EÄŸitim Ä°ÅŸ Kastamonu Temsilcisi Ahmet Tevfik Bal'Ä±n okuduÄŸu basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda 'Yeter artÄ±k! ÖÄŸretmene ÅŸiddete son!' pankartÄ± açÄ±ldÄ±, 'EÄŸitimciye ÅŸiddete dur de' dövizleri taÅŸÄ±ndÄ±.

EÄŸitim Ä°ÅŸ Kastamonu Temsilcisi Ahmet Tevfik Bal, yaÅŸananlarÄ± ÅŸu cümlelerle anlattÄ±: "10 AralÄ±k Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta olan bir öÄŸretmen arkadaÅŸÄ±mÄ±z, Pazartesi günü okul içinde bir öÄŸrencinin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayarak darbedildi. Çevrede bulunan öÄŸretmen arkadaÅŸlarÄ±n ve öÄŸrencilerin müdahale etmelerine raÄŸmen saldÄ±rganÄ±n elinden zorlukla kurtarÄ±ldÄ±."

"Bu türden vahim olaylarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± için el birliÄŸiyle çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha vurgulamak istiyoruz" diyen Bal, son yÄ±llarda okullarda öÄŸretmenlere yönelik öÄŸrenci, veli ya da öÄŸrenci yakÄ±nÄ± kaynaklÄ± ÅŸiddet olaylarÄ±nda ciddi bir tÄ±rmanÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirtti. ÖÄŸretmenlerin sorunlarÄ±n sorumlusu olarak lanse edildiÄŸini vurgulayan Bal, "24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü münasebetiyle haklarÄ±nda övgü dolu sözler sarf edilen öÄŸretmenler ne yazÄ±k ki yÄ±llarca sistemli olarak itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸlar, artÄ±k iyice kangren haline gelmiÅŸ olan eÄŸitim sistemimizdeki sorunlarÄ±n biricik sorumlusu ve kurbanÄ± durumuna düÅŸürülmüÅŸlerdir" dedi.

'BAKANLIÄžIN YANLIÅžI ÖÄžRETMENE FATURA EDÄ°LÄ°YOR'

ÖÄŸretmenlerin günah keçisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bal, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n öÄŸretmenlerin yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BakanlÄ±kça atÄ±lan yanlÄ±ÅŸ adÄ±mlar sonucunda ortaya çÄ±kan aksaklÄ±klarÄ±n da faturasÄ± öÄŸretmenlere kesilmekte, öÄŸretmenler veli ve öÄŸrencilerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirilmektedir. Öyle bir ortam oluÅŸmuÅŸtur ki pek çok okulumuzda öÄŸretmenlerimiz her an bir olay yaÅŸanabileceÄŸi tedirginliÄŸi içerisinde düÅŸük motivasyonla görev yapmaktadÄ±rlar. Böyle bir ortamÄ±n kimseye bir yararÄ± yoktur. ArtÄ±k yeter! ÖÄŸretmenler günah keçisi deÄŸildir! ÖÄŸretmenlere yönelik her türlü ÅŸiddet durdurulmalÄ±dÄ±r! Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ne yazÄ±k ki öÄŸretmenlerimizin yanÄ±nda deÄŸildir. KarÅŸÄ±laÅŸÄ±lan ÅŸiddet olaylarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hiçbir önlem alÄ±nmamakta, adÄ±m atÄ±lmamakta, hatta açÄ±klama bile yapÄ±lamamaktadÄ±r. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak üzere bütün ilgili ve yetkilileri göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

Dört eÄŸitim ve bilim sendikasÄ± olarak olayÄ±n takipçisi olacaklarÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan Bal, "Bizler ÅŸiddet maÄŸduru olan bütün öÄŸretmenlerimizin yanÄ±ndayÄ±z. ÖÄŸretmenlerimiz ve bütün eÄŸitim çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z yalnÄ±z deÄŸildir. Bütün amacÄ± eÄŸitim almak olan sevgili öÄŸrencilerimiz de yalnÄ±z deÄŸildir. Türk EÄŸitim Sen, EÄŸitim Sen, EÄŸitim-Ä°ÅŸ ve EÄŸitim Bir Sen Kastamonu Åžubeleri olarak bu olayÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z. Bir daha benzeri olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± dileÄŸiyle, baÅŸta ÅŸiddete maruz kalan arkadaÅŸÄ±mÄ±z ve okulda görev yapan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za ve bütün eÄŸitimcilerimize geçmiÅŸ olsun diyoruz" dedi. (Kastamonu/EVRENSEL)

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