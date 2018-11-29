Ã–ÄŸretmene saldÄ±rÄ±ya eÄŸitim sendikalarÄ± tepki gÃ¶sterdi

Ä°stanbul AvcÄ±lar Leyla Bayram Ä°lkokulunda gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmene dÃ¶nÃ¼k gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±, eÄŸitim sendikalarÄ±nÄ±n ortak aÃ§Ä±klamasÄ±yla protesto edildi.

Ä°stanbul AvcÄ±lar’daki Leyla Bayram Ä°lkokulunda bir öÄŸretmene yönelik gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±, eÄŸitim sendikalarÄ± tarafÄ±ndan protesto edildi.

EÄŸitim-Bir-Sen, EÄŸitim-Ä°ÅŸ, EÄŸitim Sen ve Türk EÄŸitim-Sen’in çaÄŸrÄ±sÄ±yla AvcÄ±lar’daki Leyla Bayram Ä°lkokulu önünde bir araya gelen eÄŸitimciler, öÄŸretmene yönelik gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±. AçÄ±klamaya veliler ve öÄŸrenciler de destek verdi.

Türk EÄŸitim-Sen BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Ender Aktan’Ä±n okuduÄŸu basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, son günlerde öÄŸretmene yönelik ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± belirtilerek “ÖÄŸretmenlerimizin motivasyonuna, itibarÄ±na, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ve hatta canÄ±na kasteden ÅŸiddet vakalarÄ±, artÄ±k eÄŸitim hayatÄ±mÄ±zÄ±n en hayati problemlerinden birisi haline gelmiÅŸtir” denildi.

ÖÄŸretmenlere yönelik ÅŸiddet olaylarÄ±nda yetki sahibi olanlarÄ±n yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larÄ± sadece kÄ±namakla yetinmemesi ve somut adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± istenen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: ÖÄŸretmene ve kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddet üzerine idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alÄ±nmalÄ±. Åžiddet vakalarÄ± konusunda önleyici ve caydÄ±rÄ±cÄ± tedbirler hayata geçirilmelidir. Psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetlerinin etkin hale getirilmesi, disiplin yönetmeliklerinin yetersizliklerinin giderilmesi, okullarda güvenlik önlemlerinin alÄ±nmasÄ± vs. gibi düzenlemelerin yanÄ± sÄ±ra hepsinden öncelikli olarak öÄŸretmenlerin itibarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik tedbirlerin alÄ±nmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. ÖÄŸretmene verilen deÄŸer hususunda öÄŸrenci ve ailelerin bilinçlendirilmesi, öÄŸretmene ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ±n önünün alÄ±nmasÄ± anlamÄ±nda gözden kaçÄ±rÄ±lmamasÄ± gereken hususlarÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir.

‘ARTIK SABIR TÜKENDÄ°’

FotoÄŸraf: EÄŸitim Sen

ÖÄŸretmene ve kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddeti önleyebilmeye dair mevzuat düzenlemeleri için vakit geçirmeden harekete geçilmesi gerektiÄŸine vurgu yapÄ±lan açÄ±klamada, düzenlemeler yapÄ±lmaz ise bundan sonra yaÅŸanabilecek ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n bu tedbirleri almayan makamlar olacaÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n öÄŸretmenlerin itibarÄ±nÄ± rencide edici haberlerden kaçÄ±nmalarÄ± istenerek ailelere de ÅŸu çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±: ÇocuklarÄ±nÄ±z çocuklarÄ±mÄ±zdÄ±r. OnlarÄ± daha güzel bir geleceÄŸe hazÄ±rlamak için en az sizler kadar istekli olduÄŸumuzu bilmenizi istiyoruz. Sizden tek arzumuz, öÄŸrencilerimizle aramÄ±zda oluÅŸturduÄŸumuz sevgi ve saygÄ±ya dayalÄ± beraberliÄŸe katkÄ± saÄŸlamanÄ±zdÄ±r. Åžiddete maruz kalan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za geçmiÅŸ olsun diyor, öÄŸretmene ÅŸiddeti lanetlediÄŸimizi kararlÄ±lÄ±kla ifade ediyor ve bir daha benzeri hadiselerle kamuoyu gündemine gelmemeyi diliyoruz. UnutmayalÄ±m, öÄŸretmene sahip çÄ±kmak geleceÄŸimize sahip çÄ±kmaktÄ±r. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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