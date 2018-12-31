KESK: Fatih Portakal'a şahidiz, grev ve mitinglerimiz yasaklanıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Fatih Portakal'ın "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Kaç kişi çıkacak korkudan, endişeden sokağa? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar" sözlerinin bizzat tanığı olduklarını ifade etti. Açıklamada, "İktidar yılardır grevleri yasaklamakta, mitinglerimizi güvenlik gerekçesiyle engellemektedir" denildi.

KESK Ankara Şubeler Platformu, gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla son dönemde gündeme gelen gazetecilere yönelik baskıları eleştirdi. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmet Meydan, 142 gazetecinin cezaevinde olduğunu belirterek, "Tek adam her seferinde 'Gazetecilik faaliyetlerden dolayı cezaevinde değiller' dese de gerçeği herkes biliyor" dedi.

Ülkede barış, demokrasi, eşitlik ve özgürlük talep edenlerin sürekli tehdit edildiğini, Fransa'daki "Salı Yelekliler" üzerinden Türkiye işçi ve emekçilerinin korkutulduğunu söyleyen Meydan, "Saray medyasının hedef gösterdiği aydınlar, akademisyenler, gazeteciler ve sendikacılar neredeyse linç edilecekler" dedi.

Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve Fatih Portakal'a yönelik tehdit ve baskıları değinen Meydan, kamu emekçileri olarak sanatçıların özgürce düşüncelerini açıklamalarından ve sanat yapmalarından yana olduklarını ifade etti.

Kamu emekçileri olarak Fatih Portakal'ın söylediklerinin birebir canlı tanığı olduklarını aktaran Meydan, iktidarın yıllardır grevleri yasakladığını, iş cinayetlerine haber yasağı getirildiğini, korku iklimi yaratılarak miting ve basın açıklamalarının güvenlik gerekçesiyle engellendiğini söyledi.

Gazetecilere, sanatçılara, demokratik muhalefete karşı girişilen baskı ve yıldırma politikalarının korkunun eseri olduğunu belirten Meydan, "Hileli seçimler ve saray medyasının Gobbels taktikleri ile sonsuza kadar bu çürümüş iktidarı sürdürmeyecekler" dedi.

Meydan, basın emekçileri üzerindeki baskıların kaldırılmasını, KHK'lerle kaldırılan gazete ve televizyonların tüm hakları iade edilerek açılmasını talep etti. (Ankara/EVRENSEL)

Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı