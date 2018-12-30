Şener Şen'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tepkisi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmaları değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinden Güliz Arslan’a konuşan Şener Şen, “Demokrasilerde bunlar hiç hoş şeyler değil. Neden? Demokrasilerde bütün yöneticiler eleştiriye hazırlıklı olmalı. Demokrasi, yönetimi övmekten ibaret değildir” dedi.

'Zengin Mutfağı' oyunuyla yıllar sonra yeniden tiyatro sahnesine dönen Şener Şen, Oyuncu Mert Fırat'la birlikte verdiği röportajda "Silahlanıp sokağa dökülmedikçe her insan düşüncesini rahatlıkla söyleyebilmeli. Siyasiler de bunu hazmetmeli. Madem demokrasiyle yönetiliyoruz. Onun renkliliğine, çokçeşitliliğine siyasilerin hazırlıklı olması lazım, bunu sindirmeleri lazım" ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı

Selda Bağcan’dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yorumu