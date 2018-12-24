EMEP: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yalnız değildir

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan haklarında soruşturma açılıp gözaltına alınan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidarının eleştiri karşısındaki tahammülsüzlüğünün son örneğininin, ülkenin en önemli tiyatro ustalarından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e yönelik karalama ve tehdit kampanyası sonrası ifadeye çağrılmaları ile yaşandığını belirten Doğan, “Katıldıkları TV programında ülke demokrasisine ve yönetilme biçimine dair görüşlerini ifade etmelerinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ”bedelini ödeyecekler” diyerek hedef göstermesi savcıların harekete geçmesi için işaret fişeği oldu. Hafta sonu demeden başlatılan soruşturmayla, bugün polis eşliğinde adeta gözaltı uygulayarak savcılık ifadesine götürülmeleri kabul edilemez bir uygulamadır. Usta sanatçılıkları ile yıllardır toplumda saygın bir yer kazanan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen üzerinden topluma 'Cumhurbaşkanı ve iktidarı eleştirilemez, sözleri üzerine söz söylenemez'i kabul ettirme çabaları da boşa çıkacaktır” dedi.

Baskı politikaları ile ne sanatçıların susacağını ne de demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin sindirilebileceğini vurgulayan Doğan şunları söyledi: “Tarih boyunca sanatçılar baskıcı iktidarlar karşısında susmamış, görüşlerinden, eleştirilerinden sanat anlayışlarından ödün vermemiştir. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar da bunun örneğidir. Yanlarında olmaya, demokrasi ve özgürlükler için mücadeleye devam edeceğiz.” (HABER MERKEZİ)