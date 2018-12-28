28 Aralık 2018 09:02

Bir turnusol olarak asgari ücret ve asgari ücretli

İzmir'den bir belediye işçisi: Aynı zamanda birer seçmen olan asgari ücretli çalışanın yerel seçimlerde göstereceği tavır önemlidir

Bir turnusol olarak asgari ücret ve asgari ücretli

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Bir belediye şirket işçisi
    İzmir

    Telefonuma bildirim olarak geldi. Son dakika! Asgari ücret belli oldu. 2019 yılına ilişkin asgari ücret 2020 TL olarak kabul edildi. Detaylar geliyor... O an aklıma Ahmed Arif'in Anadolu şiirinden bir bölüm geldi.

    “Öyle yıkma kendini,
    Öyle mahzun, öyle garip...
    Nerede olursan ol,
    İçerde, dışarda, derste, sırada,
    Yürü üstüne - üstüne,
    Tükür yüzüne celladın,
    Fırsatçının, fesatçının, hayının...
    Dayan kitap ile
    Dayan iş ile.
    Tırnak ile, diş ile,
    Umut ile, sevda ile, düş ile
    Dayan rüsva etme beni."

    Hayatımızı bir anda refaha kavuşturacak bir ücret beklemiyorduk elbette. Beni ve yaklaşık 10 milyon insanı ilgilendiren asgari ücret belli oldu. Belirlenmesine belirlendi. Ama neye göre? Elbette işçilerin yaşam koşullarına göre değil, işverenlerin kâr koşullarına göre belirlendi. Elbette küçük esnafın dar koşullarını göz ardı etmiyoruz. Fakat söz konusu işçi olunca hepsinin bir ağız olduğunu da biliyoruz. En başından başlayalım. Asgari ücret nedir? Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Ne kadar güzel bir tanımlama. Gelelim uygulamadaki karşılığına. Bir de açlık sınırı ve yoksulluk sınırı var. Türk-İş'in 2018'in eylül ayında açıkladığı açlık sınırı; 1893 TL. Yoksulluk sınırı ise 6167 TL olarak açıklandı. 2018 yılı asgari ücret 1603 TL idi. Yani hem yoksul hem de açız...

    Gerçekten vatandaşı olmasak güzel ülke aslında. Çelişkiler ve garabetler topluluğu olarak tam Twitter’dan izlemelik ülke. Sahibinden. Hükümet ve patronların ortaklığından bu tür bir karar çıkacağı belliydi. Gelelim muhalefetin bu konudaki en önemli vaadine.

    Kemal Kılıçdaroğlu 2019 bütçesi hakkında Meclis konuşmasında dile getirdi; CHP'li belediyelerde 1 ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücret net, vergisiz 2200 TL olacak. İddialı bir açıklama olmakla beraber çok da tehlikeli aynı zamanda. Bir nevi turnusol olacak bu iddia. Çünkü CHP'li belediyelerde emek sömürüsü ve hak ihlalleri had safhada. Topuklu Efe namı verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sendikalaşan İmar AŞ işçilerini işten attı. Mahir Kılıç aylarca direndi işini geri alabilmek için. Bakırköy ve Avcılar Belediyesi işçileri aylarca ücret alamadılar. Bayraklı Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi keza. Aziz Kocaoğlu'nun İZBAN grevi hakkında söyledikleri ise tam bir fecaat. Söylem ve eylemin bir olması siyasetin olmazsa olmazıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra Kocaoğlu emek düşmanı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar ve yaşananlar mevcut modeldir. Yapacağız-edeceğiz'den ziyade hali hazırda uygulamadır. Ve bu uygulamadaki modeller vaadedilen modelin inanırlığını sarsar.

    AKP-MHP ittifakının baskısını yıkmak, ancak; emekçilerle olacaktır. Bu diriliş bu uygulamalarla imkansızdır. Vaatler oy kazandırabilir. Ancak seçim kazandıramaz. Seçimi yaptıklarınız kazandırır ya da kaybettirir. Bazı CHP'li belediyeler 2019'u beklemeden en düşük ücreti 2200 TL yaptı bile. 2019'u bekleyip yapacak olanlar var. Bir de yapmayacaklar var. Turnusol da burada meydana çıkacak ve rengini bize gösterecek. Sözde bütün belediye başkanları emeğin yanında ve emekçi dostu. Ama işler hiç de öyle değil. Rapor alan işçinin prim gününün kesilmesi, fazla mesai yapan işçiye fazla mesai ücretinin verilmemesi, ücretlerin geç ödenmesi, parmak izi veya yüz okutma dayatması, işçi ve sendika temsilcilerini belediye başkanlarının belirlemesi vb.

    CHP'nin maddi vaatleri sadece ilgi uyandırabilir. CHP'de düzeni değiştirmek gayesi olmadığı sürece, düzenin değişen yüzü olarak muhalefette kalmaya devam edecektir. Elinde bulunan belediyelerde hak ihlalleri ve emekçilere olan baskı sürdüğü müddetçe herhangi bir ilerleme söz konusu olmayacaktır. AKP’den bir şey umut etmek zaten imkansız. CHP'nin de AKP'ye benzeyerek sadece nakdi iyileştirme ile bir şeyler kazanma çabası boşa olacaktır. Çünkü emekçiler, sadece maddi iyileştirme değil insani iyileştirme de bekliyorlar.

    Burada can alıcı nokta ise; aynı zamanda birer seçmen olan asgari ücretli çalışanın yerel seçimlerde göstereceği tavırdır. Buradan filiz verecek bir uyanış tüm emekçilere umut olacaktır. 2019 ocak ayından itibaren CHP'li belediyelerin yapacağı zamlar, belediye taşeron işçilerinin yerel seçimlerde ne tarafa yöneleceğini gösterecektir. Taşeron belediye işçisi kalmadı diye bilenler olabilir. Taşeron işçiler sadece belediye şirketine geçtiler ve hiçbir iyileştirme ya da sosyal haktan faydalanamadılar. Emek ve emekçi dostu belediye başkanları da onlara sırtını döndü. Bütün emekçiler el ele, omuz omuza vermediği müddetçe herkes bize sırtını dönecek. Vakit, uyanma vakti. Vakit direnme vakti.

    “Ne kadar çok elimiz varmış meğer!
    İlkin, senin elinle tutuşan benimki
    Sonra çocuklarınki
    Gençlerinki
    Tekel İşçilerininki
    Sonra, ellerin elleri...
    Ne kadar çok elimiz oldu, baksana,
    Tutuşa tutuşa
    Bir orman yangını gibi”
    Can Yücel

    İNSANCA YAŞAMAK, UMUT ETMEK İSTİYORUM

    Çuval fabrikasından bir kadın işçi
    Gaziantep

    Bir kadın olarak hayatın zorluklarıyla baş etmesi çok zor. Çünkü kadın manevi olarak yıpranırken, maddi olarak da yaşaması zorlaşıyor.

    Ben asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Bakmakla yükümlü olduğum annem, kardeşim ve oğlum var. Antep’te 5’inci organizede bir çuval fabrikasında çalışıyorum. Çocuğumun okul masraflarına, ev kirasına, elektrik ve su faturasına yetişemediğim için kardeşim okulu bırakmak zorunda kaldı. Ailecek gidip bir restorantta yemek yeme şansımız yok. Yaşam savaşı verirken sağlığımız da elden gidiyor. Muayene parası, ilaç parası derken asgari ücret yetmiyor. Market alışverişinde bile poşet parası ödeyeceğiz artık. Ben astım hastası bir işçiyim, daha büyük sağlık sorunum olsa ailem ne yapardı bilmiyorum. Kendimle alakalı umutlarım, yarınlarım yok. Bari çocuğumla, kardeşimin umutları olsun diye uğraşıyorum. Hep komşuların verdiği elbiseleri giyiyoruz, kömür parası 1600 lira olursa salça 100 lira olursa ben bu aileyi nasıl geçindireceğim bilmiyorum. Ben ve kardeşim okuyamadık ama çocuğumu okutmak istiyorum. Asgari ücretin bir ailenin insanca yaşam standartlarına göre olmasını istiyorum. Kadın işçi olarak kıdem tazminatıma karışılmamasını istiyorum. Çünkü eğer işsiz kalırsam alacağım kıdem tazminatı yeni bir iş bulana kadar en azından çocuğumun güvencesidir. Hükümetten sesimizi duysun, biz emekçiler insanca yaşamak istiyoruz. Hayattan beklenilerimi ve umut etmeyi istiyorum.

    Saygılarımla...

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    2018'de dünyada öne çıkan protestolar ve grevler
    SONRAKİ HABER

    Burhaniye'de poyraz fırtınası seralara zarar verdi
    YAZARLAR
    Mesut KARA
    Mesut KARA

    Yalan Satıcısı ve sinemasal hayatlar

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Kolorektal kanser ve mısır şurubu: Bir tadlandırıcının acı etkileri

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    İstilacılar kimler?

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Yerelde ne eksik çocuklar bilir!

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Çaya çorbaya limon’ meselesi

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Artık rüzgarlar esmez olmuştu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Öğrencilerin Görükle sınavı
    Öğrencilerin Görükle sınavı

    Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yaşadığı Görükle köyündeki yaşamı öğrencilerden dinledik.

    Rabia Naz’a ne olduğunu biliyoruz
    Rabia Naz’a ne olduğunu biliyoruz

    Nuray Sancar yazdı: Rabia Naz’a ne olduğunu biliyoruz artık. Cinayeti herkes gördü. Hesabı verilmeden bu hikaye bitmez.  

    GÜNCELLENDİ
    Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin yasaklanmasına rağmen sokaklarda
    Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin yasaklanmasına rağmen sokaklarda

    Fransa’da sarı yelekliler hükümetin eylemleri yasaklamasına rağmen eylemlerinin 20. haftasında sokaklara çıktı.

    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 2 kişi öldü
    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 2 kişi öldü

    İsrail askerleri Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine gerçek mermilerle saldırdı. Saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 244 kişi yaralandı.

    EYT’liler: Erken emeklilik değil, kazanılmış hakkımızı istiyoruz
    EYT’liler: Erken emeklilik değil, kazanılmış hakkımızı istiyoruz

    EYTSYDD Denizli Temsilciliği Denizli Çınar’da broşür dağıtımı gerçekleştirerek taleplerini halka anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP Antep milletvekilinden halka: Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar
    AKP Antep milletvekilinden halka: Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar

    Antep’te Gaziray Projesinin test sürüşü sırasında AKP Milletvekili Ahmet Uzer, izleyen yurttaşlara yönelik "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" dedi.

    Seçimler için Türkiye’ye gelen İngiliz gazeteci sınır dışı edildi
    Seçimler için Türkiye’ye gelen İngiliz gazeteci sınır dışı edildi

    Seçimler için Türkiye’ye gelen Morning Star editörü Steve Sweeney’in Türkiye'ye girişi engellendi. 1 gece gözaltında kalan gazeteci sınır dışı edildi.

    Sezai Temelli: Seçimle geldiniz seçimle gideceksiniz
    Sezai Temelli: Seçimle geldiniz seçimle gideceksiniz

    Şırnak'ta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Erdoğan'a "Burası bizim vatanımız. Yarın sandığa gidiyoruz. Gidecek olan sensin" diye seslendi.

    Evrensel’e iki ödül: İşçi sağlığı önderleri emekçiler için önemli
    Evrensel’e iki ödül: İşçi sağlığı önderleri emekçiler için önemli
    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Evrensel ile Ekmek ve Gül'e “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” verildi
    Evrensel ile Ekmek ve Gül'e “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” verildi
    Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi
    Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi
    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    GÜNCELLENDİ
    Adana'da 9 gün gözaltında tutulan HDP yöneticileri tutuklandı
    Adana'da 9 gün gözaltında tutulan HDP yöneticileri tutuklandı

    Adana'da HDP İl Eş Başkanı'nın da aralarında olduğu 11 HDP'li siyasi faliyetlerinden dolayı tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    İSİG, 5 Afgan mültecinin öldüğü yangın yerinde gözlem yaptı
    İSİG, 5 Afgan mültecinin öldüğü yangın yerinde gözlem yaptı

    İskitler'de 5 Afgan mültecinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili inceleme yapan İSİG, "Ölümler göz göre göre geldi" diyor.

    Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi tehdidi yetkili mercilere bildirmedi
    Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi tehdidi yetkili mercilere bildirmedi

    Samsun'da kanuna aykırı sağlık raporu talep eden kişi doktor tarafından reddedilince SABİM'i arayarak "O doktorun kafasına sıkacağım" dedi.

    Hem hekime hem de yanındaki öğretmene saldırı
    Hem hekime hem de yanındaki öğretmene saldırı

    İzmir Bornova'da hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen doktor ve onu korumak isteyen bir kişi 10 kişilik grubun saldırısına uğradı.

    TRT’nin harcamalarıyla ilgili soruya ‘ticari sır’ yanıtı
    TRT’nin harcamalarıyla ilgili soruya ‘ticari sır’ yanıtı

    CHP’li Alpay Antmen’in TRT’nin harcamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorduğu sorulara ‘ticari sır’ denilerek yanıt verilmedi.

    Gülsuyu-Gülensu’da kadınlar yerel yönetimlerden taleplerini açıkladı
    Gülsuyu-Gülensu’da kadınlar yerel yönetimlerden taleplerini açıkladı

    Gülsuyu-Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği yerel yönetim adaylarına kadınların taleplerini iletti.

    Seçime günler kala Adana Büyükşehir Belediyesi’nde adrese teslim ihale
    Seçime günler kala Adana Büyükşehir Belediyesi’nde adrese teslim ihale

    Adana Büyükşehir Belediyesi afet gibi acil durumlarda uygulanabilecek davete dayalı pazarlık ile ihale açtı. İhaleye tek şirket katıldı.

    Cumartesi Anneleri, Özgür Gündem muhabiri Babaoğlu’nun akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri, Özgür Gündem muhabiri Babaoğlu’nun akıbetini sordu

    Cumartesi anneleri, gözaltında kaybedilen Özgür Gündem muhabiri Nazım Babaoğlu’nun akıbeti sordu.

    Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'ne zam: Öğrenciler tepkili
    Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'ne zam: Öğrenciler tepkili

    Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde yurt fiyatlarına zam yapılmak istenmesine karşı öğrenciler sosyal medyada kampanya başlatarak duruma tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonominin patronu benim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonominin patronu benim

    İstanbul'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?

    “Kuzey Ormanları rant projelerine kapatılmalıdır”
    “Kuzey Ormanları rant projelerine kapatılmalıdır”

    Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İstanbul ve Kuzey Ormanları Çalıştayının sonuç bildirgesi yayımlandı.

    RTÜK'ten geçmeyen şehir hastanesi kamu spotu ekranlarda
    RTÜK'ten geçmeyen şehir hastanesi kamu spotu ekranlarda

    Şehir hastanelerine ilişkin hazırlanan kamu spotu, RTÜK’ten henüz onay almamasına rağmen zorunlu yayın listesine eklendi.

    CHP adaylarından “terörle ilişkileri var” haberlerine suç duyurusu
    CHP adaylarından “terörle ilişkileri var” haberlerine suç duyurusu

    CHP'nin 11 ilçe belediye meclis üyesi adayı haklarında “terör örgütleriyle ilişkileri var” haberleri yayımlayan medya hakkında suç duyurusunda bulundu

    Kızıldere Katliamının üzerinden 47 yıl geçti, 10'lar anılıyor
    Kızıldere Katliamının üzerinden 47 yıl geçti, 10'lar anılıyor

    30 Mart 1972’de Kızıldere'de katledilen devrimciler mezarları başında ve pek çok ilde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

    43 milletvekili hakkında 83 yeni fezleke TBMM'ye gönderildi
    43 milletvekili hakkında 83 yeni fezleke TBMM'ye gönderildi

    Aralarında HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu 43 isim hakkında fezleke TBMM'ye gönderildi.

    Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu: Baskı sandığa giderken daha da arttı
    Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu: Baskı sandığa giderken daha da arttı

    Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıklayan CHP'li Milletvekili Utku Çakırözer sandığa giderken basına yönelik baskıların daha da arttığını vurguladı