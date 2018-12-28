Direnişin sürdüğü TARİŞ'te müfettişler inceleme yaptı

İzmir'de işçilerin DİSK/Gıda-İş’e üye oldukları için işten atıldığı ve direnişe geçtiği TARİŞ’e Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişleri geldi. Direnen işçilerden Murat Yılmaz, “Ne yaşadıysak bildirdik, baskıları anlattık” dedi.

Dün TARİŞ’e gelen müfettişler fabrika içindeki sendikalaşma faaliyetlerinden kaynaklı yaşananlar hakkında bilgi aldı. Direnişteki işçilerden Murat Yılmaz, yaptıkları görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Detaylı olarak başından sonuna kadar ne yaşadıysak bildirdik. İçerideki arkadaşlar da biz de olanı anlattık. Genel Müdür’ün Müdür’ün İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı tarafından nasıl baskı gördüğümüzü dile getirdik. Görüşmelere devam edecekler muhtemelen. TARİŞ’te sendikal faaliyetlerden dolayı içerde yaşanan olayları, toplu istifaları ve gözaltı sürecini öğrendiler” dedi.

GENEL-İŞ’TEN DAYANIŞMA

TARİŞ direnişine destek ziyaretleri de dürüyor. Genel-İş Sendikası 3 No’lu Şube işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu. TARİŞ işçileri ile yeryüzü sofrası kurarak dayanışma gösteren Genel-İş 3 No’lu Şube üyeleri ve yöneticileri mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı. Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral, “Bizler TARİŞ işçilerinin direnişlerini selamlamak, sınıf kardeşliğini yaşamak için yanlarında olduk. Nerede direnen bir işçi varsa yüreğimiz orada diyeceğiz, her zaman orada olacağız. Yaşasın sınıf dayanışması” dedi. (İzmir/EVRENSEL)