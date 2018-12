Trump çifti, Irak'taki ABD askerlerini ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump ve ve eşi Melania Trump, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Çift, bölgedeki Amerikan askerleri ile bir araya gelerek Noel bayramlarını kutladı.

Çatışma bölgesindeki askerleri ilk kez ziyaret eden Trump'a, Suriye'den çekilme kararı sonrası istifa eden Savunma Bakanı James Mattis yerine Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton eşlik etti.

Trump, burada yaptığı açıklamada ”Irak’tan askerleri çekmeyi asla düşünmüyorum” dedi. Suriye’den çekilme konusunda birçok insanın kendisi gibi düşünmeye başlayacağını savunan Trump, "Irak’tan çekilme planımız yok, Suriye’de bir şey yapmak için Irak’ı üs olarak kullanabiliriz” dedi.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw