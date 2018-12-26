Irak hükümeti, Noel'i resmi tatil ilan etti

Irak'ta Noel, resmi tatil ilan edildi. Hükümet, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda "Irak Hükümeti, Noel Günü'nü Irak'ta resmi bir tatil olarak ilan etti. Hristiyan vatandaşlarımıza, tüm Iraklılara ve dünyada kutlayan herkese mutlu Noeller" ifadelerini kullandı.

The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world. — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) 24 Aralık 2018

Noel bayramı, Hristiyanların önemli bir bölümü tarafından İsa’nın doğum günü olduğuna inanılan 25 Aralık’ta kutlanıyor. 4. yüzyıldan bu yana kutlanan bayramı, Hristiyanların bir bölümü ise, İsa'nın tam 30 yaşındaken vaftiz edildiği gün olarak kabul edilen 6 Ocak'ta kutluyor.

Ortaçağ’da 25 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar kutlanan Noel'in zaman içerisinde 1 Ocak’tan sonra dünyanın en popüler tatil/bayram günü haline geldiği düşünülüyor. (DIŞ HABERLER)