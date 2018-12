Irak hükümeti, Noel'i resmi tatil ilan etti

Irak'ta Noel, resmi tatil ilan edildi. Hükümet, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda "Irak Hükümeti, Noel Günü'nü Irak'ta resmi bir tatil olarak ilan etti. Hristiyan vatandaşlarımıza, tüm Iraklılara ve dünyada kutlayan herkese mutlu Noeller" ifadelerini kullandı.

The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world.