CHP’li Tanal: Seçim mitinglerine de başkan vekilleri mi gidecek?

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Cumuhurbaşkanı Erdoğan’ın Binali Yıldırım’la ilgili “İstifaya gerek yok” sözlerine tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Binali Yıldırım ile ilgili “istifaya gerek yok” sözlerinin hukuk dışı olduğunu ifade etti. Anayasa’nın 94. Maddesine atıf yapan Tanal, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, nasıl siyasi partinin Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, Meclis tartışmalarına katılamaz, Meclis oylamalarında oy kullanamazsa, istifa etmeden belediye başkanı adayı da olamaz” dedi.

Erdoğan: Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifa etmesine gerek yok

'PARTİLİ MECLİS BAŞKANI VAKASI YAŞANMAMALIDIR'

29 Aralık’ta AKP İstanbul Belediye Başkan Adayını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım olması durumunda istifa etmesine gerek olmadığını söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, parlamento hukukuna göre Binali Yıldırım’ın Belediye Başkanlığına aday olduğu taktirde Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerektiğini kaydetti. Meclis Başkanı’nın bütün siyasi partilere eşit konumda kalması gerektiğinin altını çizen Tanal, Meclis Başkanı forsuyla, makam aracıyla seçim çalışması yürütemeyeceğine değindi. Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkanlık Divanı hem fonksiyonel olarak yasama görevlerinin yerine getirilmesinde hem de yönetsel yapının işleyişinde son derece önemli görev ve yetkilere sahiptir. Anayasa ve İçtüzük Meclis Başkanının siyasal yaşamımızdaki önemi nedeniyle görev ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasında divanın tarafsızlığı öne çıkmaktadır. Anayasamızın Başkanlık Divanı başlıklı 94. Maddesinin son fıkrasına göre, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar. ’ Binali Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’na aday gösterildiği andan itibaren, istifa etmediği her saniye Anayasayı ihlal etmektedir. Meclis Başkanı, tarafsızlığını koruması gereken bir kurumdur. Yine Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü başlıklı Anayasa 11. Maddeye göre ‘Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.’ Anayasanın 11. Maddesi herkesi olduğu gibi Binali Yıldırım’ı da bağlamaktadır ve Anayasaya aykırı bir adaylık süreci yürütemez! TBMM İç Tüzüğüne göre, Meclis Başkanlığı Divanı’nda her partiden temsilcilerin yer almasının nedeni eşitliği ve tarafsızlığı sağlamaktır. Binali Yıldırım, Meclis Başkanı adı ile başkanlık forsu ile TBMM amblemi ile makam aracı ile seçim çalışması yürütemez. Gidemediği mitinglere de Başkanvekillerini mi gönderecek? Kısacası parlamento hukukuna göre Meclis Başkanının en büyük sorumluluğu, görevlerini tarafsızlık içerisinde yerine getirmeleridir. Meclis Başkanı, herhangi bir partinin mutlak sözcüsü veya temsilcisi değil, tarafsızlığını koruyabilecek bir bünyede çalışıyor olması gerekmektedir. Partili Cumhurbaşkanlığını vakasından sonra ikinci bir partili Meclis Başkanı vakası yaşanmamalıdır.” (HABER MERKEZİ)