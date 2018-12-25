25 Aralık 2018 13:24
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 13:33

Erdoğan: Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifa etmesine gerek yok

Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.

Erdoğan: Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifa etmesine gerek yok

Fotoğraf: Can Erok/DHA

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.

    TBMM grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve "MHP ile ittifak yapılacak iller büyük oranda netleşti" diyen Erdoğan, adayın 29 Aralık'ta açıklanacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)

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