25 Aralık 2018 13:24Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 13:33
Erdoğan: Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifa etmesine gerek yok
Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.
Fotoğraf: Can Erok/DHA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.
TBMM grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve "MHP ile ittifak yapılacak iller büyük oranda netleşti" diyen Erdoğan, adayın 29 Aralık'ta açıklanacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)
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