Binali Yıldırım aday olması durumunda görevinden istifa etmeli mi?

AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterilmesi beklenen Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın, Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceği tartışılıyor. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “Kesinlikle Anayasaya ve AİHS’e aykırıdır” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de “Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığı anda, TBMM Başkanlığı görevini bırakmak zorunda” dedi.

ERDOĞAN 'İSTİFAYA GEREK YOK' DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Binali Yıldırım seçildiği gün Meclis Başkanlığı’ndan ayrılmış olur” diyerek istifaya gerek olmadığını ima ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “İstifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır” değerlendirmesini yaptı.

Binali Yıldırım, istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı

Erdoğan: Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifa etmesine gerek yok

94. MADDE NE DİYOR?

Ancak muhalefet, Binali Yıldırım’ın istifa etmemesi durumunun Anayasanın 94. maddesine aykırı olduğu ve istifa etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Anayasanın 94. maddesi, Meclis Başkanlık Divanı’yla ilgili düzenleme içeriyor. Söz konusu maddenin son fıkrasında “TBMM Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar” deniliyor.

KABOĞLU: YILDIRIM’IN DERHAL İSTİFA ETMESİ GEREKİR

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Anayasa profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu da anayasanın seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma haklarını düzenleyen 67. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 no’lu ek protokolünün öngördüğü anlamda serbest seçim yapılacaksa adayların eşit koşullarda yarışması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şimdi bir aday milletvekili ve Meclis Başkanı. Bu kişinin seçim kampanyasını kırmızı plakalı araçla, Meclis Başkanlığı korumalarıyla yapması durumunda diğer adaylarla eşit koşulda yarış ortadan kalkıyor demektir. Bu ‘Arkasında devlet var’ demektir. Dolayısıyla bu kesinlikle Anayasaya ve AİHS’e aykırıdır.

ERKEK: GÖREVİNİ BIRAKMAK ZORUNDA

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Anayasa gereği TBMM Başkanlarının partilerinin herhangi bir siyasi faaliyetine katılamayacağını söyledi.

CHP'li Erkek de Anayasa'nın 94'üncü maddesine vurgu yaparak, “Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığı anda, TBMM Başkanlığı görevini bırakmak zorunda" diye konuştu.

Meclis Başkanı'nın istifa etmeden İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilmek için çalışmasının, sadece Anayasa'ya değil, siyasi etiğe de aykırı olduğunu vurgulayan Muharrem Erkek, "Düşünün ki TBMM Başkanı, istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı. Propaganda çalışması için İstanbul'a geldiğinde, İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü, diğer devlet görevlileri TBMM Başkanı karşısında nasıl davranacaklar? TBMM Başkanı'na uygun şekilde hareket edip, emirlerini mi yerine getirecekler? Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri siyasi etik kodlarının olmamasıdır. Siyasi Etik Yasası TBMM'ye getirildiğinde, ben TBMM Anayasa Komisyonu üyesiydim. Yasanın üzerinde epey çalıştık. Ancak bir talimatla birden bire geri çekildi. Türkiye'nin siyasi etik kodlarına çok ihtiyacı var" dedi. (HABER MERKEZİ)