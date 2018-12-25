Asgari ücrete siyasi parti ve sendikalardan tepki: Mücadeleye devam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2019’da geçerli olacak yeni ücreti sadece 2 bin 20 lira olarak belirlemesine sendika ve siyasi partilerden tepki geldi.

DİSK: Belirlenen asgari ücret ile tek kişinin bile geçimini sağlaması mümkün değildir. 2019 asgari ücreti yaşanabilir bir ücret değildir. Yaşanabilir bir ücret, yaşanabilir bir memleket için mücadeleye devam!

Belirlenen asgari ücret ile tek kişinin bile geçimini sağlaması mümkün değildir. 2019 asgari ücreti yaşanabilir bir ücret değildir. Yaşanabilir bir ücret, yaşanabilir bir memleket için mücadeleye devam! Gıda-İş: Yapılan artışın; geçen yılın kayıplarını karşılamadığı gibi, 2019 yılının ilk çeyreğinde zamlar ve vergiler karşısında eriyeceği açıktır. Tüm işçi ve emekçileri, emek örgütlerini, asgari ücretin insanca yaşanır bir ücret olması ve insanca çalışma için mücadeleye çağırıyoruz.

Yapılan artışın; geçen yılın kayıplarını karşılamadığı gibi, 2019 yılının ilk çeyreğinde zamlar ve vergiler karşısında eriyeceği açıktır. Tüm işçi ve emekçileri, emek örgütlerini, asgari ücretin insanca yaşanır bir ücret olması ve insanca çalışma için mücadeleye çağırıyoruz. EMEP: Asgari ücret sefalet ücretidir, mücadele devam edecek! İşçi sınıfı ve emekçiler bu yoğun emek sömürüsü ve hak gaspları karşısında kriz fırsatçılarının ve siyasi hamilerin hesaplarını bozacaktır.

Asgari ücret sefalet ücretidir, mücadele devam edecek! İşçi sınıfı ve emekçiler bu yoğun emek sömürüsü ve hak gaspları karşısında kriz fırsatçılarının ve siyasi hamilerin hesaplarını bozacaktır. CHP: Belirlenen asgari ücretle milyonlar açlık sınırında yaşamaya mahkum edildi. Açlık sınırının 1943 TL olduğu bir ülkede, 2 bin 20 TL’lik ücret insafsızlıktır.

Tepkilerin detayları ise şöyle:

DİSK: 2019 ASGARİ ÜCRETİ GEÇİM ÜCRETİ OLMADI

DİSK Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi: “Öncelikle belirlenen AGİ hariç asgari ücret 1829 TL'dir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda oy birliğiyle belirlenen bu rakam ile bir kez daha geçim ücretinin çok uzağında bir asgari ücret belirlenmiş, bir kez daha TÜİK'in belirlediği rakamın altında kalınmış ve bir kez daha işçiler büyümeden pay alamamıştır. Belirlenen asgari ücret ile tek kişinin bile geçimini sağlaması mümkün değildir. Nüfusunun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşadığı bir ülkede, işçilerin yararına olanın ülkenin de yararına olduğunu, yaşanabilir bir memleketin ancak ve ancak yaşanabilir bir ücret ile mümkün olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 2019 asgari ücreti yaşanabilir bir ücret değildir! Yaşanabilir bir ücret, yaşanabilir bir memleket için mücadeleye devam!”

GIDA-İŞ: İŞÇİ VE EMEKÇİLERİ MÜCADELE ÇAĞIRIYORUZ

DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yılın son dört ayında yaşanan ekonomik krizle, iğneden ipliğe her şeye yapılan zamlarla çarşı, pazar el yakarken, mutfaklarda yangın büyürken, alınmış bu karar ve ücret artışı kabul edilemez! Yapılan artışın; geçen yılın kayıplarını karşılamadığı gibi, 2019 yılının ilk çeyreğinde zamlar ve vergiler karşısında eriyeceği açıktır. Sermayeye kaynak aktarırken hiçbir tereddüt göstermeden para musluklarını sonuna kadar açan iktidar, söz konusu işçiler olunca muslukları kapatmaktadır. İşçiler adına komisyona katılan Türk-İş'in, ‘Yılın son çeyreğinde asgari ücret iki bin lira olsun ve bunun üzerine pazarlık yapılsın’ tutumundan geri adım atması, başlı başına bir çelişkidir. Tüm işçi ve emekçileri, emek örgütlerini, asgari ücretin insanca yaşanır bir ücret olması ve insanca çalışma için mücadeleye çağırıyoruz.”

EMEP: ASGARİ ÜCRET SEFALET ÜCRETİDİR, MÜCADELE DEVAM EDECEK!

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak açıklanmasına tepki göstererek “Asgari ücret sefalet ücretidir; mücadele devam edecek” dedi.

Gürkan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Milyonlarca işçi ve emekçinin yaşam koşullarının giderek ağırlaştığı görmezden gelinerek emekçilerin hakları yok sayılmıştır. Enflasyon artışı gözetilerek düzenlendiği söylenen asgari ücret, içinde bulunduğumuz koşullarda bir emekçi ailesinin kayıplarını telafi edecek biçimde artırılmamıştır. Bu karara onay veren Türk-İş Başkanının baştan bazı itirazlarda bulunarak 2 bin TL üzerinden bir artış yapılmasını önermiş olmasının da sendika üyeleri karşısında zevahiri kurtarmaktan başka bir amaç taşımadığı anlaşılmıştır. İşçi ve emekçiler; Hükümet, bürokrasi ve Türk-İş marifetiyle beklentiye sokulmuş ve aldatılmışlardır. İşçi sınıfı ve emekçiler bu yoğun emek sömürüsü ve hak gaspları karşısında kriz fırsatçılarının ve siyasi hamilerin hesaplarını bozacaktır. İşsizlik fonunun yağmalanmasına, patronlara yeni teşvikler yapılırken sosyal adaletsizliğin derinleşmesine sessiz kalmayarak insanca yaşam için mücadele etmeye devam edecektir. Partimiz her zaman işçi ve emekçilerin bu mücadelesinin yanında olacaktır."

CHP: MİLYONLAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yaptığı açıklamada, “Belirlenen asgari ücretle milyonlar açlık sınırında yaşamaya mahkum edildi. Açlık sınırının 1943 TL olduğu bir ülkede, 2 bin 20 TL’lik ücret insafsızlıktır” dedi. TÜİK’in, asgari ücreti ‘ağır’ statüdeki işlerde 2 bin 213 lira olarak belirlediğini de hatırlatan Erdoğdu, yeni asgari ücretin TÜİK’in geçimlik ücret seviyesinin de altında olduğuna dikkat çekti. OECD içinde Türkiye’nin, asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldığını belirten Erdoğdu, “Ücretli çalışanlar ve kendi hesabına çalışanlar 2002 yılında milli gelirden yüzde 38 pay alırken 2017 yılında yüzde 36’ya geriledi” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Patronların dediği oldu: 2019'da asgari ücret net 2 bin 20 lira