Vatan Partisi 'HDP kapatılsın' başvurusu yaptı

Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Vatan Partisi gerekçe olarak 'Devletin bağımsızlığına, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiği' ifadesini ileri sürdü.

Vatan Partisi adına başvuruyu yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili taleplerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ilgili makama ilettiklerini açıkladı.

AA'nın aktardığına göre daha önce de aynı taleple 2 ayrı başvuru yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Senem, "HDP, anayasamızın 68'inci maddesine göre yasal olarak faaliyet yapacak bir parti durumunda değil. Benzer faaliyetlerin 10'da birini yapan partiler geçmişte Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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