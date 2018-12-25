25 Aralık 2018 11:25
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 13:27

Dünyada asgari ücret ne kadar?

Türkiye'de 2019'un asgari ücret tutarı 2020 TL olarak belirlendi. Peki, diğer ülkelerde asgari ücret ne kadar?

Dünyada asgari ücret ne kadar?

Fotoğraf: Evrensel

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    Türkiye'de 2019'da uygulanacak asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Dünya genelinde bazı ülkelerde asgari ücret uygulaması Türkiye’de olduğu gibi sabitken asgari ücret uygulaması bazı ülkelerde uygulanmıyor. Bazı ülkelerde ise bölgelere göre değişiyor.

    Çin Halk Cumhuriyeti’nde de bölgelere göre değişen 100'den fazla asgari ücret var. Ülkede en düşük asgari ücret 145 dolar. Çin'de en yüksek asgari ücret 318 dolar ile Şanghay'a ait. Ülkenin başkenti Beijing’te ise asgari ücret 275 dolar. Hindistan’da 1,202'den fazla asgari ücret oranı var.

    Dünyada en yüksek asgari ücret ise yıllık 28 bin 768 dolar ile Avustralya’da uygulanıyor.

    Yıllık bazda işçilerin nominal asgari ücret kazancı sıralaması ilk 20 ülke şöyle;

    1.Avustralya: 28 bin 768 dolar

    2.Lüksemburg: 27 bin 90 dolar

    3.Yeni Zillanda: 25 bin 521 dolar

    4.Monako: 23 bin 487 dolar

    5.İrlanda: 21 bin 835 dolar

    6.Birleşik Krallık: 21 bir 813 dolar

    7.Hollanda: 21 bin 348 dolar

    8.Belçika: 21 bin 141 dolar

    9.Almanya: 20 bin 989 dolar

    10.Fransa: 20 bin 272 dolar

    11.San Marino: 20 bin 245 dolar

    12.İsrail: 17 bin 667 dolar

    13.Kanada: 17 bin 536 dolar

    14.ABD: 15 bin 80 dolar

    15.Japonya: 14 bin 111 dolar

    16.Güney Kore: 13 bin 855 dolar

    17.Andorra: 13 bin 796 dolar

    18.İspanya: 11 bin 615 dolar

    19.Bahamalar: 10 bin 920 dolar

    20.Slovenya: 10 bin 890 dolar

    Türkiye'de ise son belirlenen asgari ücretle yıllık bazda işçilerin nominal asgari ücret kazancı (bugünkü dolar kuruna göre) 4 bin 573 dolara denk düşüyor. Bu durumda saat ücreti 1,9 dolar olarak hesaplanıyor.

    Ülkelere göre asgari ücret listesi şöyle;

    DHA'nın derlediği bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri: Federal ülke çapında ABD'de asgari ücret saatte 7.25 dolar. 1 Temmuz 2018 itibariyle, devlet asgari ücret oranları saatte 5.15 dolardan saatte 11.50 dolara kadar değişiyor. Yerel yönetim asgari ücretleri de var, bazıları saat başına 15 dolara ulaşıyor.

    Avustralya: Çalışanların çoğu yaşına, coğrafi konumuna ve sektörüne göre değişebilen bir asgari ücret alıyor. 21 üstü çalışanlar için asgari ücret saat başına 13.3 dolar ya da haftada 524 dolar. Yılda asgari ücretli nominal 28 bin 768 dolar kazanıyor.

    Afganistan: Kalıcı olmayan özel sektör için ayda 95 dolar. Daimi hükümet çalışanları için asgari ücret ayda 103 dolar  (2017’de geçerli olan)

    Arnavutluk: Kamu sektöründe ayda 226 dolar, özel sektörde 330 dolar (2017’de geçerli olan)

    Cezayir:  155 dolar  (2012 yılında geçerli olan)

    Andorra: 1177 dolar  (2018 yılında geçerli olan)

    Arjantin: 250 dolar / yılda 13 kez ödeniyor (2014 yılında geçerli olan)

    Ermenistan: 107 dolar (2015 tarihinde geçerli olan)

    Avusturya: 1289 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Azerbaycan: 76 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Bahreyn: 800 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Bangladeş: 19 dolar (2013 yılında geçerli olan)

    Birleşik Krallık: 25 yaş ve üzeri için saatte 11 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Avustralya: Haftada 524 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Belarus: 149 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Belçika: 1826 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Bolivya: 289 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Bosna Hersek: 240 dolar (2015 yılında geçerli olan)

    Brezilya: 236 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Bulgaristan: 311 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Burkina Faso: 56 dolar (2012 yılında geçerli olan)

    Kamboçya: 170 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Kamerun: 75 dolar (2014 yılında geçerli olan)

    Kanada: Asgari ücret her bölgeye göre değişiyor. (Saatte 8-10 dolar)

    Cape Verde: 141 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Çad: 110 dolar (2011 yılında geçerli olan)

    Şili: 426 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Çin: Çin'de asgari ücretler bölgelere göre değişiyor.145 dolardan başlayan askeri ücretler Şanghay’da 318 dolara kadar çıkıyor.

    Kolombiya: 289 dolar (2016 yılında geçerli olan)

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti: 170 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Kosta Rika: Uzman işçiler 1134 dolar, vasıfsız işçiler 528 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Fildişi Sahili: 72 olar,inşaat işçileri biraz daha yüksek ücret alabiliyor (1994 yılında geçerli olan)

    Çekya: 568 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Danimarka: Saat başı 16 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Ekvador: 386 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Estonya: 500 avro (2018 yılında geçerli olan)

    Fransa: 1734 dolar-saat başına 11 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Gürcistan: Özel sektör ayda 8 dolar,kamu sektörü 48 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Almanya: Saat başı 10 dolar, daha yüksek asgari ücret genellikle toplu iş sözleşmeleri ile belirleniyor (2017 yılında geçerli olan)

    Yunanistan: 12 ay ödememede 762 dolar (2013 yılında geçerli olan)

    Hong Kong: Saatte 4.5 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Macaristan:  Niteliksiz işgücü için ayda 530 dolar, kalifiye işgücü için ayda 695 dolar

    Hindistan:  Bölgelere göre değişiyor. Bihar’da günde 2.40 dolar, Kerala'da günde 11.31 dolar

    Endonezya: Bölgelere göre değişiyor en düşük asgari ücret ayda 98 dolar olan Yogyakarta eyaletinde, en yüksek ise ayda 248 dolar ile Jakarta'da

    Irak: 214 dolar (2014 yılında geçerli olan)

    İrlanda: Saatte 11 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    İsrail: 1472 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Japonya: Saatte 6,8—8,9 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Ürdün: 310 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Kazakistan: 78 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Lübnan: Ayda 446 dolar (2012 yılında geçerli olan)

    Lüksemburg:  18 yaşından büyük vasıfsız işçiler için aylık 2312 dolar, yetenekli bir çalışan için ise yüzde  20 arttı (1 Ocak 2018)

    Makedonya: Aylık 182 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Malezya: Ayda 244 dolar (2016 yılı rakamlarına göre)

    Moldova:  Özel sektörde ayda 96 dolar; kamu sektöründe ayda 50 dolar (2015 yılında geçerli olan)

    Moğolistan: Ayda 98 dolar (2017 yılında geçerli olan)

    Monako: Ayda 2 bin 39 dolar (2015 yılında geçerli olan)

    Fas: Kamu sektöründe ayda 310 dolar, özel sektörde ayda 265 dolar (2015 yılında geçerli olan)

    Hollanda:  Aylık 1826 dolar, haftalık 421 dolar, günlük 84 dolar ve 22 yaş ve üstü kişiler için saat başına 10 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Pakistan: 158 dolar (2016 yılında geçerli olan)

    Peru: 294 dolar (2012 yılında geçerli olan)

    Polonya: Saat başına 4 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Portekiz: 791 dolar, tam zamanlı çalışanlar, kırsal işçiler ve 18 yaş ve üstü ev çalışanları için 14 ödemede 699 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Romanya: 502 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Rusya: 141 avro (2018 yılında geçerli olan)

    Suudi Arabistan: Kamu sektörü için ayda 800 dolar; yabancı işçilere uygulanmıyor. Özel sektörde asgari ücret yoktur (2013 yılında geçerli olan)

    Slovakya:  Aylık 577 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Slovenya: 1050 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    İspanya: 1051 dolar (2018 yılında geçerli olan)

    Tayvan: 741 dolar (2018 yılında geçerli olan) (HABER MERKEZİ)

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