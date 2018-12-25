İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 266 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı'daki bir limanda, gemiden denize sızan ve donarak kıyıya ulaşan palm yağı kütleleri kirliliğe neden oldu.

Liman Başkanlığı ekiplerince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde temizlik çalışması başlatıldı.

Palm yağının yayılmaması için kıyıya yakın bir bölgede denize bariyer çeken ekipler, zodyak botlarla deniz yüzeyindeki yağ kütlelerini kepçeyle topladı.

Liman çevresindeki kirliliği gören vatandaşların haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, limanda palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinin kirlendiği tespit edilmişti. Kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle Singapur bandıralı gemiye 400 bin lira ceza kesilmişti.

Alınan bilgiye göre, gemiye kesilen ceza miktarı artırıldı. Çevrenin korunmasına yönelik kanunun yürürlüğe girmesiyle kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca verilen para cezası 1 milyon 266 bin liraya yükseltildi.

Liman Başkanlığı ekiplerince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından temizlik maliyetinin de cezaya ekleneceği öğrenildi. (Kocaeli/AA)

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