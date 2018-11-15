Didim TaÅŸburun LimanÄ±'nda â€˜bu kadarÄ± da olmazâ€™ dedirten kirlilik

Didim TaÅŸburnu LimanÄ±nda bÃ¶lge halkÄ± iÃ§in saÄŸlÄ±k sorununa yol aÃ§abilecek derecede kirlilik yaÅŸanÄ±yor. BalÄ±Ã§kÄ±lar, yetkililere Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yor.

Özer AKDEMÄ°R

Büyük Menderes DeltasÄ±nÄ±n denizle buluÅŸtuÄŸu yerde bulunan TaÅŸburun limanÄ±ndaki kirlilik görenleri hayret ettiriyor. Didim’de bir zamanlar salaÅŸ balÄ±kçÄ± lokantalarÄ± ile ünlü limana bugün yolu düÅŸenler kirlilik karÅŸÄ±sÄ±nda ‘böyle de kirlilik olur mu?’ diyorlar.

BÄ°R ZAMANLAR TURÄ°STLERÄ°N GÖZDESÄ°YDÄ°

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarÄ±ndan birisi olan Büyük Menderes DeltasÄ±'nÄ±n bittiÄŸi yerde baÅŸlayan TaÅŸburun limanÄ±, 1980'li yÄ±llarda sazlÄ± balÄ±kçÄ± kulübeleri ile kaplÄ±ydÄ±. Didim’e giden yerli-yabancÄ± turistlerin uÄŸrak yeri olan limandaki salaÅŸ balÄ±kçÄ± lokantalarÄ± yerli-yabancÄ± turistlerin gözde mekanlarÄ± arasÄ±ndaydÄ±. Liman, özgün yapÄ±sÄ±, pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l denizi ile tertemiz bir çevreye sahipti.

Ä°NANILMAZ BÄ°R ÇEVRE KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ°

Didim'e baÄŸlÄ± bu küçük beldede yaÅŸayan yurttaÅŸlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n davet ettiÄŸi Ekosistemi Koruma ve DoÄŸa Severler DerneÄŸi (EKODOS) üyeleri geçtiÄŸimiz günlerde gittikleri TaÅŸburun'un son haline inanamadÄ±. Dernek BaÅŸkanÄ± Bahattin Sürücü, bazÄ± duyarlÄ± balÄ±kçÄ±larÄ±n ÅŸikayetlerini dinlemek için, TaÅŸburun'da balÄ±kçÄ± teknelerinin olduÄŸu kÄ±yÄ±ya gittiklerini belirterek, gördüklerini ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

“Denizin içinde parçalanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ mültecilerin kaçÄ±rÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lan birçok tekneyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. AÄŸÄ±r koku içinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemelerde inanÄ±lmaz bir çevre kirliliÄŸinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Bugüne kadar deniz kÄ±yÄ±larÄ±nda pek karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde ‘Böyle de kirlilik olur mu?’ dedirten cinsinden bir çevre kirliliÄŸiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k.”

FotoÄŸraf: EKODOSD

AÄžIR KOKUNUN KAYNAÄžI DEV ORKÄ°NOS KAFALARI

AÄŸÄ±r kokularÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n devasa boyutlara ulaÅŸan avlandÄ±ktan sonra baÅŸlarÄ± kesilerek denize atÄ±lan orkinos kafalarÄ± olduÄŸunu aktaran Sürücü, “Birçok balÄ±k ölüsünün yanÄ± sÄ±ra kedi gibi hayvanlarÄ±nda öldükten sonra denize atÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± tespit ettik. Denizin içindeki çöpleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken, ‘Chelonia Mydas’ türü bir yeÅŸil kaplumbaÄŸanÄ±n olduÄŸunu gördük. Nesli tehlike altÄ±nda olan ölü yeÅŸil kaplumbaÄŸayÄ± çöplerin arasÄ±ndan çÄ±karÄ±p, doku örneklerini alÄ±p, ölçümlemelerini yaparak kayÄ±t altÄ±na aldÄ±k” dedi.

HÄ°ÇBÄ°R KURUM Ä°LGÄ°LENMEMÄ°Åž

TaÅŸburun limanÄ±nda denizin üstünün adeta vahÅŸi bir çöplük alanÄ±na döndüÄŸünü belirten Sürücü, denizin altÄ±ndaki kirliliÄŸin boyutlarÄ±nÄ±n ise bilinmediÄŸini ifade etti. Sürücü, “Bu kadar da olmaz, dedirten görüntülerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± TaÅŸburun LimanÄ±nda, çöplerin kaynaÄŸÄ± belli. DuyarlÄ± bazÄ± balÄ±kçÄ±larÄ±n feryatlarÄ±na bugüne kadar hiçbir ilgili kurum cevap vermemiÅŸ. Buradaki çöplerin halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkilememesi için ivedilikle toplanmasÄ± gerekiyor. BaÅŸta Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü olmak üzere, AydÄ±n BüyükÅŸehir ve Didim Belediyelerine bu konuda büyük iÅŸ düÅŸüyor” dedi.

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