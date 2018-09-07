Ã‡MO'dan uyarÄ±: FoÃ§aâ€™daki kirlilik kalÄ±cÄ± hale gelebilir

Ã‡evre MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Helil Ä°nay KÄ±nay, FoÃ§aâ€™daki petrol sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ± kirliliÄŸe neden olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Metehan Ud

Ä°zmir

Ä°zmir’in Foça ilçesinde, geçtiÄŸimiz perÅŸembe günü sahil ÅŸeridine yayÄ±lan petrolün temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. YaÅŸanan kirliliÄŸin kaynaÄŸÄ± ile ilgili henüz resmi açÄ±klama yapÄ±lmazken tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise devam ediyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri OdasÄ± Ä°zmir Åžubesi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Helil Ä°nay KÄ±nay, “Foça’da deniz yüzeyinde görünen ve temizleme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lan kirlilik yüzlerce organik madde içeren bir petrol hidrokarbonu olup kalÄ±cÄ± organik kirletici olarak tanÄ±mlanan maddelerdir. Bu kirlilik nedeni ile kÄ±yÄ±, deniz suyu, su canlÄ±larÄ± dolayÄ±sÄ±yla ekosistemin bileÅŸenleri ile ilgili yaÅŸanan bir çevre felaketi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Deniz ve kÄ±yÄ±da gerçekleÅŸtirilecek temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda deniz ve kÄ±yÄ±da yapÄ±lacak ölçüm ve analizler ile temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ne derece baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu ile ilgili deÄŸerlendirmeler yapÄ±labilir” dedi.

‘MÜDAHALENÄ°N ANINDA OLMASI GEREKÄ°YOR’

Benzer kazalarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için gerekli denetim ve izleme süreçlerinin çok daha etkin yürütülmesinin önemini bir kez daha vurgulayan KÄ±nay ÅŸunlarÄ± söyledi: “AliaÄŸa bölgesinde yaÅŸanan gemi trafiÄŸi göz önünde bulundurulduÄŸunda bu alanlarda olasÄ± risklere karÅŸÄ± anÄ±nda müdahale edilebilecek ekipman ve uygulama süreçlerinin gerçekleÅŸmesi gerekiyor. Foça örneÄŸinde; vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmelerde gece saatlerinde tespit edilen kirlilik ile ilgili temizleme sürecinin müdahale çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± arasÄ±ndaki geçen sürede kirliliÄŸin daha geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmektedir. ÇeÅŸme’de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gemi kazasÄ± ve Foça örneÄŸinin bir daha yaÅŸanmasÄ±nÄ± dilemediÄŸimiz çevresel kazalar olmakla birlikte her zaman karÅŸÄ±laÅŸÄ±labilecek risklerdir. Bu risklere ne kadar hazÄ±r olduÄŸumuzu maalesef yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z örneklerle görüyoruz. Ekosistemin gördüÄŸü zararÄ±n ne kadar sürede geriye döneceÄŸini izleme süreçleri ile takip edeceÄŸiz”

‘TEMÄ°ZLENDÄ° DEMEK HALK SAÄžLIÄžI Ä°LE OYNAMAKTIR’

EGEÇEP Dönem Sözcüsü FÄ±rat Korkmaz ise, öncelikle gemi trafiÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu bu bölgede önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerekli olduÄŸunu ifade ederek “Önlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gibi olayÄ±n öÄŸrenilmesinden sonra müdahale geç ve ilkel yöntemlerle yapÄ±ldÄ±, daha fazla alana yayÄ±lmasÄ± engellenemedi. Günümüze geldiÄŸimizde ise 6 gün geçmesine raÄŸmen hâlâ kirliliÄŸin kaynaÄŸÄ± açÄ±klanmadÄ± bu da bizde birilerinin korunduÄŸu endiÅŸesi yaratÄ±yor. DiÄŸer bir konu hem merkezi hükümet hem de yerel yöneticiler temizliÄŸin bittiÄŸini söylüyorlar. Halbuki ÅŸu anda kaba temizlik dahi tamamen bitmemiÅŸtir. Deniz suyunu tahlil ettirmeden yüzülebilir demek birilerin para kaybetmeme adÄ±na halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla oynamalarÄ±dÄ±r. ÇeÅŸme’de benzer olayÄ±n üzerinden bir yÄ±l geçmesine raÄŸmen bilirkiÅŸilerin verdiÄŸi rapor olumsuzdur. Talebimiz kirliliÄŸin kaynaÄŸÄ±nÄ±n hemen açÄ±klanmasÄ± ve deniz suyunun bir an önce akredite bir kurumda tahlil edilmesi. DiÄŸer bir konuda denizde daha ne kadar ham petrol olduÄŸunu bilmiyoruz. Ne zaman nerede ortaya çÄ±kacaÄŸÄ± belli deÄŸil” dedi.

EGEÇEP bileÅŸenlerinden Yenifoça Forum çaÄŸrÄ±sÄ±yla yarÄ±n saat 13.00’te AliaÄŸa Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lacak.

CHP’LI SINDIR, ‘DOÄžAMIZ, ÇEVREMIZ VE SAÄžLIÄžIMIZ TEHDIT ALTINDA’

CHP Ä°zmir Milletvekili Kamil Okyay SÄ±ndÄ±r, Ä°zmir’in AliaÄŸa ilçesinde meydana gelen petrol sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Milletvekili SÄ±ndÄ±r, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n küresel Ä±sÄ±nma ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine olan etkisinin önlenmesi; denizde bulunan canlÄ± türlerine, bölge insanÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ± ve ekolojik sisteme, bölgede bulunan balÄ±kçÄ±lara vereceÄŸi zararÄ±n ve bölge halkÄ±nÄ±n ekonomik açÄ±dan karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± güçlüklerin önlenmesi ile gerekli tedbirlerin alÄ±nabilmesi amacÄ±yla araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ± için önerge verdi.

'Ä°VEDÄ°LÄ°KLE KOMÄ°SYON KURULMALI, ACÄ°L ÖNLEM ALINMALI!'

AliaÄŸa’da denizde yaÅŸanan petrol sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n rüzgarÄ±n etkisiyle Foça sahillerine kadar ulaÅŸan bir kirlilik meydana getirdiÄŸini söyleyen SÄ±ndÄ±r, TBMM’ye verdiÄŸi araÅŸtÄ±rma önergesi hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. SÄ±ndÄ±r, “Meydana gelen petrol sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n denizlerde bulunan canlÄ±larÄ±n zehirlenmelerine, hem tür açÄ±sÄ±ndan hem de sayÄ± açÄ±sÄ±ndan azalmasÄ±na, yani yok olmasÄ±na neden olacaktÄ±r. DolaylÄ± yoldan da olsa bu durum insanlara yansÄ±yacak ve beslendiÄŸimiz deniz canlÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ksÄ±z olmasÄ± nedeniyle insanlarda cilt tahriÅŸlerine, göz tahriÅŸine, körlüklere, akciÄŸer ve karaciÄŸer problemlerine, bölge balÄ±kçÄ±sÄ±nÄ±n ekonomisine, küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n artmasÄ±na ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine neden olacak. DoÄŸa ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tehdit altÄ±nda. Ä°vedilikle TBMM’ye sunmuÅŸ olduÄŸumuz araÅŸtÄ±rma önergesi ile inceleme ve gerekli tedbirlerin alÄ±nabilmesi amacÄ±yla bir komisyon kurulmalÄ±” dedi.

'KÜRESEL ISINMANIN VE Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°NÄ°N YEGANE KAYNAÄžI'

Önergede dünyada yaÅŸanmÄ±ÅŸ petrol kazalarÄ±na da atÄ±fta bulunan SÄ±ndÄ±r, “Dünya tarihinin en büyük Petrol kazasÄ± örneÄŸi Meksika Körfezi’nde gerçekleÅŸen Deepwater Horizon Petrol SÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±’dÄ±r. KazanÄ±n olduÄŸu bölge doÄŸal ekolojik alanÄ± olan, koruma altÄ±ndaki Kemp’s Ridley kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n kitleler halinde öldüÄŸü ve kazanÄ±n olduÄŸu günden bugüne birçok deniz canlÄ±sÄ±nÄ±n çoÄŸalamadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar tarafÄ±ndan tespit edilmiÅŸtir. KazanÄ±n etkisi Meksika Körfezi’yle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmamÄ±ÅŸ, Louisiana ve Mississipi DeltasÄ±’nda da balÄ±kçÄ±lÄ±k ve turizm büyük ölçüde etkilenmiÅŸtir” dedi. Önergede denize karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olan fosil yakÄ±tlarÄ±n küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin yegane kaynaÄŸÄ± olduÄŸu hatÄ±rlatan SÄ±ndÄ±r, bu tarz kazalarÄ±n etkilerinin uzun yÄ±llar devam ettiÄŸine, insan ve canlÄ± hayatÄ±nÄ± ciddi oranda etkilediÄŸine dikkat çekti.

'TÜM GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERÄ° YAPACAÄžIZ'

Daha önce Ä°zmir’in ÇeÅŸme ilçesinde karaya oturan Lady Tuna isimli gemiden denize tonlarca yakÄ±t sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan SÄ±ndÄ±r, olay sonrasÄ± bilirkiÅŸi raporlarÄ±nda geçen “Ekosistemin tüm unsurlarÄ±nda telafi edilemeyecek zararlar meydana gelmiÅŸ ve etkileri önümüzdeki onlarca yÄ±l devam edecektir” ifadelerini hatÄ±rlatarak AliaÄŸa’da yaÅŸanan petrol sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n acilen vakit kaybetmeden araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için konunun TBMM tarafÄ±ndan ivedilikle ele alÄ±nmasÄ± noktasÄ±nda gerekli tüm giriÅŸimleri yapacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

FoÃ§a'da denize petrol sÄ±zmasÄ±yla ilgili ÅŸÃ¼pheli gemi inceleniyor

FoÃ§a'da denize petrol sÄ±zmasÄ±yla ilgili adli sÃ¼reÃ§ de baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 19:16

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