Leyla Güven: Talebim karşılanana kadar açlık grevini sürdüreceğim

Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle 47 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde, açık görüşte ailesiyle buluştu. “Bir amaç uğruna bu direniş ve mücadeleyi sürdürüyorum. Eylemimi talebim karşılanana kadar sürdüreceğim" diyen güven, dışarıda da olsam eylemine devam edeceğini belirtti.

'YAKLAŞIK 10 KİLO KAYBETTİ'

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, annesinin sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, mesajını paylaştı.

Annesi Güven’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Temizkan, “Çok kötü değildi, daha kötü bekliyordum. Kendi başına yürüyor. Enerjisi eskiye göre daha düşük, biraz halsizlik var. Yaklaşık 10 kilo kaybı var. Genel sağlık verileri çok sıkıntılı değil. Halen kendi başına yaşamını sürdürebilecek durumda. Ama tansiyon düşüyor, halsizlik, baş ağrıları, uykusuzluk durumları oluyor” dedi.

'SAĞLIK DURUMU DURUŞMAYA KATILMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL'

Annesi Güven’in güçlü ve moralli olduğunu dile getiren Temizkan, şunları söyledi:

“Annem, ‘Çok mutluyum. Bir amaç uğruna bu direniş ve mücadeleyi sürdürüyorum. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. Eylemimi talebim karşılanana kadar sürdüreceğim’ mesajını verdi.”

Temizkan, annesi Güven’in “26 Aralık’ta görülecek duruşmada tahliye edilirsen eylemi sonlandıracak mısın?” şeklinde sorusuna, “Dışarda da olsam eylemimi sürdüreceğim” cevabını verdiğini söyledi.

Temizkan, Güven’in duruşmaya katılmayacağı bilgisi verdiğini ifade ederek, sağlık durumunun da duruşmaya katılmaya elverişli olmadığını aktardı. (Diyarbakır/MA)

Leyla Güven süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladı