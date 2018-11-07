KelepÃ§e dayatmasÄ±nÄ± kabul etmediÄŸi iÃ§in duruÅŸmaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeyen HDP Milletvekili Leyla GÃ¼ven, sÃ¼resiz-dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼msÃ¼z aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± görülüyor. Kelepçe ile duruÅŸmaya götürülmeyi kabul etmeyen Leyla Güven, duruÅŸmaya SEGBÄ°S ile baÄŸlandÄ±. Güven SEGBÄ°S baÄŸlantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda süresiz-dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

TSK’nin Afrin’e yönelik operasyonuna karÅŸÄ± gösterdiÄŸi tepki, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar ve Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 31 Ocak’ta tutuklanan HaklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± DiyarbakÄ±r 9’uncu AÄŸÄ±r Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmaya HDP milletvekili Selçuk MÄ±zraklÄ±, AyÅŸe Acar BaÅŸaran, Dersim DaÄŸ, Ä°mam TaÅŸçÄ±er, DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Berdan Öztürk katÄ±lÄ±rken; gözlemci olarak katÄ±lmak isteyen Danimarka Sosyal Demokrat Milletvekili Lars Arslan Rasmussen adliyeye alÄ±nmadÄ±.

DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi’nde bulunan Güven, bu sabah elleri kelepçelenerek ring aracÄ±yla adliyeye getirilmek istendi. Güven, kelepçe uygulamasÄ±nÄ± kabul etmediÄŸi için adliyeye getirilmeyerek duruÅŸmaya SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸlandÄ±.

Leyla Güven, Afrin'e yapÄ±lan operasyona iÅŸgal dediÄŸi için tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Rojava'ya yapÄ±lacak operasyona iÅŸgal derim. Ä°srail’in Filistin iÅŸgaline de iÅŸgal dedim” dedi. Enis BerberoÄŸlu'nun tahliye edilmesine dikkat çekerek konuÅŸmasÄ±na devam eden Güven, aynÄ± suçlamalarla yargÄ±lananlar bÄ±rakÄ±ldÄ±. YargÄ± Kürtlere düÅŸman hukuku iÅŸletmiÅŸtir. Ben tahliyemi istemiyorum. Siyasi akÄ±l ne zaman tahliyemizi isterse o zaman tahliye oluruz. Belki bu son duruÅŸmamÄ±z olacak. Süresiz, dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevine giriyorum” dedi.

AvukatlarÄ±n beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, Güven'in tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar vererek bir sonraki duruÅŸmanÄ±n 26 AralÄ±k’ta görülmesine hükmetti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 12:38

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