Leyla GÃ¼venâ€™e destek iÃ§in aÃ§lÄ±k grevi yapanlara gÃ¶zaltÄ±

DiyarbakÄ±r ve Hakkariâ€™de yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda, HDP Milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™e destek aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r ve Hakkari’de yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda HDP ve DBP yöneticisi ve üyesi 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n 28 gündür cezaevinde açlÄ±k grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e geçtiÄŸimiz günlerde destek açlÄ±k grevi yapanlarÄ±n olduÄŸu öÄŸrenildi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisinin (HDP) yönetici ve üyelerine yönelik gözaltÄ± operasyonlarÄ± devam ediyor. DiyarbakÄ±r’Ä±n merkez ilçelerinde önceki gün HDP’li yöneticilerin evlerine polislerce baskÄ±nlar düzenlendi. Evlere yapÄ±lan baskÄ±nlar sonucu HDP BaÄŸlar Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Necmettin Burakmak, YeniÅŸehir Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Vahap Günay, HDP KayapÄ±nar Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Haluk EyüpoÄŸlu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) BaÄŸlar Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ali Alkan, DBP Yöneticisi Ramazan Üngür ve HDP Yöneticileri Osman Dön ile Sait Demir ve Seyfettin KÄ±lÄ±ç, Esma Ayata, Diyadin Noyan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HDP ve DBP’li yöneticiler, DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülürken, gözaltÄ±na alÄ±nma gerekçeleri konusunda ise bilgi alÄ±namadÄ±.

FotoÄŸraf: MA

AÇLIK GREVÄ°NE KATILMIÅžLARDI

GözaltÄ±na alÄ±nan HDP ve DBP’li yöneticiler, 17-18 KasÄ±m tarihlerinde HDP DiyarbakÄ±r il binasÄ±nda DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in eylemine destek amacÄ±yla açlÄ±k grevine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Hakkari’de de önceki gün sabah saatlerinde yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve Milletvekili Leyla Güven’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevine destek amacÄ±yla önceki hafta üç günlük açlÄ±k grevine giren 8 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Zeynep Kaya, DBP il EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nuriye AktaÅŸ, Yüksekova DBP Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nevzat Kaya ile Partililer Åžehriban Acar, Keskin Erol, Recep AktaÅŸ, Necip CoÅŸkun ve Nurettin AtsÄ±z gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar Hakkari Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülürken, gözaltÄ± gerekçesi ise öÄŸrenilemedi. (HABER MERKEZÄ°)

AÇLIK GREVÄ° YAPAN MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ° MECLÄ°STE

Birçok ilde açlÄ±k grevi yapan HDP’li milletvekilleri Mezopotamya AjansÄ±na (MA) konuÅŸtu. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Güven’in eyleminin amacÄ±nÄ±n Türkiye’de barÄ±ÅŸÄ± ve demokrasiyi saÄŸlamak olduÄŸunu belirtti. Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir ise, halk iradesi ile seçilerek parlamentoya girmesine raÄŸmen ne Meclis ne de Meclis BaÅŸkanÄ±nÄ±n ÅŸu ana kadar kendisiyle ilgili herhangi bir açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ± Leyla Güven’e destek olmak ve Meclisin dikkatini bu yöne çekmek için açlÄ±k grevini baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

‘ÇÖZÜM SÜRECÄ°YLE HUZUR ORTAMI OLUÅžMUÅžTU’

HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, “Sadece Kürtler deÄŸil, Türk’ü, Laz’Ä±, Çerkes’i herkes Güven’in talebine sahip çÄ±kmalÄ± ve dile getirmelidir. Güven, sadece HDP’nin Hakkari milletvekili deÄŸildir, halklarÄ±n vekilidir” dedi.

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Örgütü binasÄ±nda 3 günlük açlÄ±k grevine giren milletvekillerinden Semra Güzel, tecridin topluma ve barÄ±ÅŸ isteyen halklara yönelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Urfa’da da HDP’li vekiller dün 3 günlük açlÄ±k grevi eylemi baÅŸlattÄ±. AçlÄ±k grevindeki HDP Urfa Milletvekili AyÅŸe Sürücü, 2013 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan çözüm ve müzakere sürecinde hiçbir zaman olmadÄ±ÄŸÄ± kadar Türkiye’de barÄ±ÅŸ ve huzur ortamÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

‘BARIÅž Ä°ÇÄ°N TECRÄ°T KALDIRILMALI’

Mardin’de greve giren HDP Milletvekilli Tuma Çelik, “OrtadoÄŸu’da bütün halklarÄ±n eÅŸit ve bir arada yaÅŸayabilmesi için bu çözümün her tarafa ulaÅŸmasÄ± gerekiyor” dedi. HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Türkiye’deki toplumsal adalet ve barÄ±ÅŸ tesisinin tecridin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla mümkün olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

HDP Sözcüsü ve Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç, “BarÄ±ÅŸ, demokrasi ve özgürlükler için hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± olan tecrit bir an önce sonlandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi. HDP Ä°stanbul Milletvekili Hüda Kaya ise, Leyla Güven’in yeni bir sürecin baÅŸlangÄ±cÄ±na öncülük ettiÄŸini kaydederek, demokratikleÅŸme sürecinin ve çözümün Ä°mralÄ±’dan geçtiÄŸini devlet ve hükümet yetkililerinin de çok iyi bildiÄŸini söyledi. (MA)

HDP MYK’SÄ°NDE YOL HARÄ°TASI BELÄ°RLENECEK

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan ve Meclis BaÅŸkan Vekili Mithat Sancar, Leyla Güven’e destek amacÄ±yla Mecliste gerçekleÅŸtirilen açlÄ±k grevine iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamaya Mecliste açlÄ±k grevinde bulunan HDP milletvekilleri de katÄ±ldÄ±. Buldan “MYK’de eylemlere iliÅŸkin özel bir tartÄ±ÅŸma yürüteceÄŸiz. Leyla Güven arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Hakkari milletvekilimizin 28’inci gününde olan açlÄ±k grevini, Türkiye kamuoyunun barÄ±ÅŸa, demokrasiye ve özgürlüklere sahip çÄ±kmak adÄ±na mutlak surette sahiplenmesi gerekiyor. Leyla Güven arkadaÅŸÄ±mÄ±z 24 Haziran seçimlerinde Hakkari halkÄ±nÄ±n iradesi olarak seçildi ve bugün parlamentonun tek tutuklu milletvekili. Ancak Leyla Güven kendi durumuna iliÅŸkin deÄŸil, 3 yÄ±ldÄ±r devam eden ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tecride dikkat çekmek için açlÄ±k grevi eylemine girmiÅŸtir. (HABER MERKEZÄ°)

Pervin Buldan dahil 10 HDP'li vekil aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

Mersin'de aÃ§lÄ±k grevindeki 10 HDPâ€™li gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 17:02

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