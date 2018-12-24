Diyarbakır'da 1058 mahalle ve mezra 2018’i yasaklarla geçirdi

Diyarbakır’ın Lice, Hani, Kocaköy, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerinin kırsal bölgelerinde bulunan mahalle ve mezraların çoğu, 2018 yılını sokağa çıkma yasaklarıyla geçirdi.

Ağırlıklı olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesi olmak üzere 6 ilçede toplam 1058 mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kırsal alanı kapsayan yasakların süresi bazen 1 gün bazen 3 gün bazen de bir haftayı buldu. Yasakla birlikte söz konusu bölgelerde askeri operasyonlar başlatılırken, her zaman havadan silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insansız hava aracı (İHA) tarafından gözetlenen bölgelerde, askeri birlikler tarafından giriş-çıkışlar yasaklandı. Yasak ilan edilen yerleşim yerlerinden geçen tüm yollar, oluşturulan arama noktalarıyla kapatılırken, burada aramaya tabi tutulan araçların yollarına devam etmesi engellendi. Bölgede yıl boyunca yüzlerce ev baskınları yapılarak aramalar gerçekleştirildi, yurttaşlar genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Bölgede hayvancılık yapan yurttaşların, hayvanlarını araziye çıkarmaları yasaklanırken, araziye çıkamayan hayvanlar birçok kez aç kaldı.

Diyarbakır'da 23 köy ve 42 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ELEKTRİK CEZASI

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) yetkililerinin de askerler ile birlikte mahallelere giderek, neredeyse her eve “kaçak elektrik” kullandıkları iddiasıyla 1500 ile 10 bin lira arasında para cezaları kesti. Yurttaşlar, cezaların keyfi olduğunu belirtirken, bölgede yıl içinde sadece bir defasında 128 haneye 500 bin olmak üzere milyonlarca TL elektrik cezası kesildi. Bölgede elektrik cezası kesilmeyen hane neredeyse kalmadı.

Diyarbakır ve Mardin'de 10 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'da üç ilçedeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

GIDA MADDELERİNE EL KONULDU

Sonbaharla birlikte sokağa çıkma yasaklarının sık sık ilan edildiği yerleşim yerlerine dönük yeni uygulamalar da getirildi. Bölgedeki mahallelerde yaşayan yurttaşların kış hazırlığı için götürdüğü temel gıda maddelerinin bir kısmına askeri kontrol noktalarında el konuldu. (Diyarbakır/MA)